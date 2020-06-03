Zoom, corona virüs ile gelen rekor sonuçlarını açıkladı

Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Zoom platformunun bu yılın birinci mali çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki artan kullanım oranları bizi çok mutlu etti. COVID-19 krizi Zoom kullanarak dağıtık, yüz yüze etkileşimler ve bir arada çalışmaya yönelik talebi artırdı. İnsanlar Zoom’u iş, eğitim ve kişisel hayatlarına entegre ettikçe, kullanım senaryolarının sayısı da hızla arttı. Kendilerini, müşterileri ve küresel topluluğu kriz esnasında desteklemeye adayan Zoom çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Onların olağanüstü çabaları ile mevcut ve yeni müşterilerimize yüksek kalitede video hizmetleri sağlayabildik” dedi.

Yuan sözlerine şöyle devam etti: “En iyi online eğitim deneyimini sağlayabilmek için dünyanın dört bir yanında Zoom’u seçen 100.000’den fazla K-12 seviyesinde okulun da aralarında bulunduğu, benzeri görülmemiş bir ücretsiz katılımcıyı da Zoom ile destekledik. Bu mali çeyrekte San Jose Dijital Katılım Fonu, Destination Home, CDC Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü ve CDE Vakfı gibi kurumlara bağışlarla kurumsal yardımseverlik girişimimiz Zoom Cares’i duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu girişimin uzun dönem hedefleri eğitim, iklim değişikliği ve sosyal eşitlik olsa da birinci mali çeyrekteki ana bağışlarımız COVID-19 sürecinde değişiklik yaratan kurumlara oldu.”

Rakamlarla Zoom istatistikleri:

Birinci çeyrek toplam geliri yıllık yüzde 169 artışla 328,2 milyon dolar oldu

Toplam 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı geçtiğimiz mali yılın ilk çeyreğine göre yüzde 354 artarak 265.400’e ulaştı

Son bir yıl içinde gelirlere 100 bin doların üzerinde katkıda bulunan 769 müşteriden elde edilen gelir geçen yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık yüzde 90 artış gösterdi.

Geçen mali yılın aynı çeyreğini izleyen 12 aylık dönemde, 10’dan fazla çalışanı olan müşterilerde dolar bazında büyüme oranı, arka arkaya 8 çeyrek boyunca yüzde 130’u aştı.

Nisan 2020 kullanım oranları baz alındığında toplam toplantı süresi yıllık 2 trilyon dakikayı geçti.

Dünyanın dört bir yanında 100.000’den fazla K-12 seviyesinde okul, en iyi online eğitim deneyimi için Zoom’u seçti.

Nisan 2020’de günlük 300 milyon toplantı katılımcısına ulaşıldı.

Dünya genelinde Zoom çalışanlarının sayısı 2.800’ü aştı.