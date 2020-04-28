Zoom kullanan İstanbul’daki binlerce öğretmenin kişisel bilgileri çalındı
İstanbul'da 'Kendini Geliştir Geleceği Değiştir' adlı proje kapsamında 'Strateji Üsküdar' programına katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıktı. MEB, hacker saldırısının ilk belirlemelere göre Üskürdar’daki program bazında gerçekleştiğini ve genele yayılmadığını açıkladı.
28 Nisan 2020, Salı 11:29 Son Güncelleme:
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İstanbul’da “Kendini Geliştir Geleceği Değiştir” projesi kapsamında Zoom üzerinden yapılması planlanan derslere katılacak öğretmenlerin Zoom hesapları hack'lenerek kişisel bilgileri çalındı.
4 bin 552 öğretmenin bilgilerinin çalındığı sızıntıda, ad soyad, TC kimlik no ve e-posta adresleri, bir web sitesi üzerinde yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, açıklamayla kişisel bilgilerin çalındığını doğruladı ve BTK tarafından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. MEB açıklamasına göre saldırı Üsküdar’daki programla sınırlı ve diğer alanlara yayılmış değil.
Konu hakkında Zoom’dan herhangi bir açıklama gelmedi.