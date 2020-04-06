Zoom, New York’taki bazı okullarda kullanıma yasaklandı

Birçok okul, corona virüs dönemi sırasında çevrimiçi dersler vermek için Zoom'u kabul ettikten sonra, güvenlik ve gizlilik konusundaki endişeler ABD genelinde video konferans yazılımının yasaklanmasına yol açtı.

Çok sayıda öğretmen, evleriyle sınırlı öğrencileri eğitmeye devam etmek için Zoom'un nasıl kullanılacağını öğrenmek için zaman harcadı. Ancak Zoom'un gizlilik ve güvenlik yaklaşımına yönelik artan eleştirisi, yeniden yasaklanmasına neden oldu

New York City’de bulunan 5 bölgedeki tüm okulların uzaktan eğitim için Zoom kullanmasını yasakladı. 1800 okulda artık Microsoft Teams kullanılacak.

New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamada, güvenli bir uzaktan eğitim ortamı oluşturmak için Zoom’u inceledikleri ve açıklar sebebiyle bu kararı aldıkları belirtiliyor.

Washington Post’a konuşan NYC Eğitim Dairesi Sözcüsü Danielle Filson, çalışanları ve öğrencileri uygun güvenlik önlemleriyle aynı yeteneklere sahip Microsoft Teams gibi farklı platformlara geçiş konusunda destekleyeceklerini söyledi.



