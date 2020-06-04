Zoom sadece uygulamaya para veren kişilerin görüşmelerini şifreleyecek

Zoom CEO’su Eric Yuan, kısa süre önce yazılımının ücretli sürümünü kullanan müşterilerine uçtan uca şifreleme hizmeti sunacağını açıkladı. CEO bu konuda, FBI ile çalışmak istediklerini söyleyerek ücretsiz kullanıcıların bundan yararlanamayacağını belirtti.

Yuan, “Bu özelliğin paralı teklifimizin bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz. Ücretsiz kullanıcılar – elbette [onlara] vermek istemiyoruz, çünkü bazı insanların Zoom’u kötü bir amaç için kullanmaları durumunda, FBI ile birlikte, yerel kanun uygulayıcılarla birlikte çalışmak istiyoruz.”” dedi.

Yuan'ın teklifi pek çok kişi tarafından iyi karşılanmadı.

Zoom, planlarını yaparken çocuk güvenliği savunucuları, sivil özgürlük örgütleri, şifreleme uzmanları ve kolluk kuvvetlerinden gelen geri bildirimleri dikkate aldığını söyledi.

Bir sözcü, “Zoom yönetiminin şu anki kararı iş ve kurumsal katmanlara uçtan uca şifreleme sunmak. Profesyonel kullanıcılarımıza uçtan uca şifreleme sağlamak için ileriye doğru en iyi yolu belirliyoruz. Mükemmel dengeyi bulmak zordur. Her zaman doğru olanı yapmaya çalışıyoruz.” dedi.



