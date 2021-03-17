Zoom toplantılarından kaçmanızı sağlayacak eklenti: Zoom Escaper

Zoom Escaper, bir sonraki çağrınıza ya da görüntülü görüşmenize bir dizi sahte ses efekti eklemenize izin veren ücretsiz bir web widget'ı ya da eklentisi. Bu eklenti, hala yapabiliyorken toplantıyı sonlandırıp kaçmanız için size sayısız neden sunuyor.

Havlayan köpekler, inşaat sesleri, ağlayan bebekler ve hatta kesik kesik gelen yankılar gibi daha ince efektler arasından seçim yapabilirsiniz. Sanatçı Sam Lavigne tarafından yaratılan Zoom Escaper'ın kullanımı oldıkça basit. Tek yapmanız gereken, sesi web sitesi üzerinden yönlendiren VB-Audio adlı ücretsiz bir ses yazılımı indirmek, ardından Zoom'daki ses girişinizi mikrofonunuzdan VB-Audio'ya değiştirmek ve efektlerle çalmak.

Zoom Escaper sizin için yeterli değilse , Lavigne'nin kreasyonlarından biri olan Zoom Deleter da var. Web sitesinde yazdığı gibi, bu sadece menü çubuğunuzda çalışan küçük bir program. Bilgisayarınızda sürekli olarak Zoom varlığını kontrol ediyor ve bulursa da hemen siliyor.



