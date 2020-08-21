Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler

Belediye meclisi, üniversite öğrencilerine salgın sürecinde ücretsiz yemek verilmesini tartışmak için Zoom uygulamasında toplantı gerçekleştirdi. Katılımcılardan biri, bir süre sonra toplantıyı terk etti. Ancak kamerayı kapatmayı unutan katılımcı, toplantıya katıldığı odadaki yatakta partneriyle ilişkiye girdi. Meclis üyeleri kayıtta olan çifti fark etti fakat toplantıya ara vermeden devam etti. Toplantı dört saat daha sürdü.

Toplantıya başkanlık eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nden Leonel Brizola, "Kamera açıkken cinsel ilişkiye girdiklerini fark ettik ancak gündemimizdeki önemli konuyu tartışmaya devam ettik. Öğrencilere yemek verilmesi çok daha önemli bir konu. Cinsel ilişkiye giren çifti görünce görüşmenin sorumlusundan onların görüntüsünü kaldırmasını rica ettik" açıklamasında bulundu.

Brezilya'da yayımlanan Globo gazetesi, toplantı devam ederken kamera önünde cinsel ilişkiye giren kişinin belediye meclisi üyesi olmadığını yazdı. Bu kişinin adı, görevi ve ceza alıp almadığı açıklanmadı.