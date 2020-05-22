Zoom, ücretsiz kullanıcı kaydı almayı durdurdu

NDTV’de yer alan habere göre, Zoom, Çin'de bundan sonra yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet verme kararı aldı. Böylece firma, ülkede bireylerin ücretsiz hesap açmasını durdurmuş oldu.

Zoom’un bu kararını Çin dışındaki ülkelerde de uygulayıp uygulamayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Zoom’da yeni bir şifreleme özelliği de 30 Mayıs'tan itibaren kullanımda olacak. Bu özellik veri güvenliğini sağlamayı ve yapılan onaysız değişikliklere karşı bir kalkan işlevi görmeyi hedefliyor.

Bu özelliğin yanı sıra ayrıca, toplantıyı düzenleyen kişi tüm katılımcıları tek tek onaylayabilecek. Toplantıyı düzenleyen kişi için Waiting Room (Bekleme Odası) özelliği varsayılan olarak açılacak ve katılımcıları tek tek onaylaması sağlanacak.