Zoom uygulaması ne kadar güvenilir?

Zoom son dönemde video toplantı yapmanın en kolay yollarında biri haline geldi. Bu zamana kadar platform üzerinde yapılan toplantı sayısı kaç?

Aralık 2019’da günlük 10 milyon kullanıcı toplantı yapıyordu, Mart 2020’ye geldiğimizde bu sayı 200 milyonu, Nisan ayında ise %50 daha büyüme ile 300 milyonu aştı.

Kimlik ve erişim yönetim şirketi Okta’nın Business @ Work 2020 raporuna göre, iş dünyasında en popüler 7., en hızlı büyüyen 7. ve aylık aktif kullanıcı sayısına göre 15. en çok kullanılan uygulamasıyız.

Son 3 yılda gördüğümüz yüzde 876 artış ile kullanıcı sayısı en çok artan video iletişim platformuyuz, karşılaştırma için ikinci sıradaki rakibimize bakıldığında bu süre zarfında yüzde 91 artış yaşadığını görüyoruz.

Zoom uygulamasında geçmişte toplantılara davet edilmeyen kullanıcıların ‘Zoom bombalamaları' olarak bilinen müdahaleleri yaşandı. Davetsiz misafirler toplantılara, görüşmelere girip şiddet ve porno içerikli görüntüler paylaştı ve program hakkında endişeler arttı. Bu bağlamda zoom uygulaması ne kadar güvenli?

Buna benzer olayları derin bir üzüntüyle karşılıyoruz ve kullanıcıların karşılaşabileceği her tür olumsuz durumu doğrudan bize iletmesini istiyoruz ki, gerekenleri yerine getirelim. Ayrıca, Zoom buna benzer durumlarda ilgili hükümetler ve yasal organlarla iletişim kuruyor ve politikaları hakkında bilgiye dayalı kararlar verebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlıyor.

K-12 programında olan ve eğitim amacıyla Zoom kullananların yanı sıra Ücretsiz Temel ve Temel Pro kullanıcılarımız için varsayılan ayarları sanal bekleme odalarını etkinleştirecek ve ekran paylaşımının sadece toplantı yöneticileri tarafından gerçekleştirilebileceği şekilde değiştirdik. Ayrıca tüm toplantı sahipleri için toplantı içi tüm güvenlik özelliklerine erişebilmeleri için Zoom toplantı kontrollerine "Güvenlik" simgesi ekledik. Toplantı parolalarının varsayılan olarak açık olmasını sağlarken, toplantı yöneticilerinin hesaplar ve bulut üzerindeki kayıtlar için güçlü parolalar kullanımını zorunlu hale getirebilmelerini sağladık.

Ayrıca yakın zamanda Zoom için önemli bir güncelleme yaparak Zoom 5.0 sürümünü tanıttık. Bu sürüm ile AES 256-bit GCM şifrelemesi kullanmaya başladık. Bu şifreleme ile görüşme verilerinin güvenliğini artırdık ve müdahalelere karşı direnç kazandırdık.

Zoom kullanıcı güvenliğini ne kadar ciddiye alıyor? Şu an pek çok kişinin kafasında olan soru şu: “Zoom'u bir toplantı için kullanmam gerekiyor. Ancak bazı bilgisayar korsanlarının sistemimi ele geçireceğinden korkuyorum. Ne yapmalıyım?” Siz bu konuda ne önerirsiniz?

Zoom kullanıcı güvenliğine büyük önem vermektedir. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından telekomünikasyon operatörlerine, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına kadar birçok kuruluş, Zoom'un kullanıcı, ağ ve veri merkezi katmanları üzerinde kapsamlı güvenlik incelemeleri gerçekleştirdi ve Zoom'u tümleşik iletişim ihtiyaçları için kullanmaya devam ediyor. Zoom, dünyadaki hükümetler ile bu konuda iletişim kurmakta ve güvenlik politikalarıyla ilgili bilgiye dayalı kararlar verebilmeleri için gerekenleri sağlamaktadır.

Zoom’un artan popülaritesinin kötü niyetli kişiler tarafından bir hedef olmasına sebep olduğunun farkındayız ve kullanıcılarımıza yardımcı olmak için üzerimize düşen görevi gururla yerine getireceğiz. Hizmetin nasıl çalıştığı, altyapımız ve kapasitemiz, güvenlik ve gizlilik politikalarımız konusundaki soruları ve incelemeleri takdirle karşılıyoruz. Bu sorular Zoom’u hem şirket hem de kullanıcıları için daha iyi bir noktaya taşıyacak.

Güvenlik ve gizlilik özelliklerimizi geliştirmek için 90 günlük bir program açıkladık, platformun güncellemelerini ve risk oluşturabilecek özelliklerini, sorunları giderene kadar durdurduk. Dünyanın önde gelen şirketlerinin CISO’ları (Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi) ile bir konsey oluşturduk. Bu konsey hem bize tavsiyelerde bulunuyor hem de sistemde neleri değiştirmemiz gerektirdiği konusunda bize yardımcı oluyor. Her Çarşamba webinar’lar düzenleyerek güvenlik ve gizlilik konusunda tüm soruları yanıtlıyoruz.

Ücretsiz Temel ve Temel Pro kullanıcılarımız için varsayılan ayarları sanal bekleme odalarını etkinleştirecek ve ekran paylaşımının sadece toplantı yöneticileri tarafından gerçekleştirilebileceği şekilde değiştirdik. Ayrıca tüm toplantı sahipleri için toplantı içi tüm güvenlik özelliklerine erişebilmeleri için Zoom toplantı kontrollerine "Güvenlik" simgesi ekledik. Toplantı parolalarının varsayılan olarak açık olmasını sağlarken, toplantı yöneticilerinin hesaplar ve bulut üzerindeki kayıtlar için güçlü parolalar kullanımını zorunlu hale getirebilmelerini sağladık.

Ayrıca yakın zamanda Zoom için önemli bir güncelleme yaparak Zoom 5.0 sürümünü tanıttık. Bu sürüm ile AES 256-bit GCM şifrelemesi kullanmaya başladık. Bu şifreleme ile görüşme verilerinin güvenliğini artırdık ve müdahalelere karşı direnç kazandırdık.

Dünya üzerindeki çok sayıda ilk ve ortaöğretim okulu, güvenlik endişesi nedeniyle Zoom'un kullanımını yasakladı. Eğitim kurumları ile birlikte çalışma sürecinde son durumunuz nedir, onlarla nasıl ilerleyeceksiniz?

Corona virüs sonrasında iş dünyasının yanında bireysel kullanıcılar ve eğitim amacıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin de Zoom kullanma oranlarında ciddi oranda artış gösterdi. Mart ayı itibarıyla 20 ülkede 90 binden fazla okulda kullanılıyoruz.

Zoom’un kolay kullanımı ve belirgin bir şekilde artan kullanım talebini bile servis kesintisi olmadan karşılayabilmesi, yaşadığımız küresel sağlık krizi esnasında, okullar ve üniversiteler tarafından da iletişim ve eğitim amacıyla tercih edilmesini sağladı. Bu zorlu dönemde oynadığımız rolden dolayı gururluyuz ve okulların ve yeni kullanıcılarımızın platformumuzu en iyi nasıl kullanabileceklerini anladıklarından emin olmak için proaktif hareket ediyoruz. Zoom, neredeyse her gün yaptığı güvenlik güncellemeleri ile eğitmenlere güvenli bir platform üzerinde ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlamaya odaklanmış durumdadır. Ek olarak, çeşitli okullarla da Zoom’un nasıl kullanılacağı, onlara nasıl faydalı olacağı konusunda görüşmeler yapıyoruz.

Zoom’a getirmeyi planladığınız başka hangi yeni özellikler var?

Platformumuz, artan kullanıcı sayısının ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vererek güncel duruma adapte oluyor, dolayısıyla gelecek için bir tahminde bulunmak için erken. Şimdilik hastane, okul, finansal kurum, hükümet ya da çalışma arkadaşları, arkadaşları ve ailesiyle iletişim kurmak isteyen tüm bireyler ve kurumlara yardımcı olmak önceliğimiz.

Video kalitesini arttırmayı düşünüyor musunuz? Çünkü pek çok kullanıcı video kalitesinden şikayetçi.

Bu konuda şikayet almadık, ancak artan kullanıcı sayımız konusunda olabilecek endişeleri cevaplamak isteriz. Yazılım mimarimizin hızla artan etkinlik düzeylerini karşılayabileceğinden eminiz. Tümleşik iletişim platformumuz, her yönüyle iletişimin teknolojik açıdan en zorlu yönü olan video için tasarlandı.

Mesleklerin iletişim şekli değişecek mi? Home office çalışan sayısı artacak mı?

İş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin, kamunun, eğitim camiasının ve bireysel kullanıcıların COVID-19 sonrasında da Zoom platformunu kullanacağına inanıyoruz. Platformumuzun kullanım kolaylığı ve güvenilirliği, iş dünyası, eğitim, sağlık ve kamu kuruluşları için verimli bir araç ortaya koyuyor. Çalışanlar her nerede olursa olsun, operasyonların devamlılığını ve çalışanların verimliliğini sağladığını görüyoruz. Bireysel kullanıcılar da video öncelikli platformumuzla ortak çalışmalar yapabiliyor, aileleri ve sevdikleriyle bağlantıda kalıyorlar.

Birçok kişi için yeni olan bu deneyimin daha yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Ayrıca uzaktan çalışmanın istihdamı da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz, ofislerin getirdiği masraflar olmadan, uzaktan da verimli çalışılabildiğini gören kurumlar, istihdamı artırabilirler.



