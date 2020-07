Zoom uzaktan çalışan profesyoneller için Zoom for Home’u duyurdu

Uzaktan çalışmanın yeni normale dönüşmesiyle geçiş süreci yaşayan kurum ve şirketlerin imdadına yetişen Zoom, profesyoneller uzaktan çalışmayı destekleyen yazılım ve donanım çözümleri olan Zoom for Home’u duyurdu. Bağlanmayı kolaylaştıran Zoom for Home, uzaktan çalışmada verimliliğe katkıda bulunarak kurum ve firmaların yeni normal sürece kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı olacak.

Araştırmalar gelecekte iş yapış süreçlerinin sanal ve yüz yüze görüşmelerin iç içe geçtiği bir yapıda olacağını öngörüyor. IBM tarafından yakın zamanda gerçekleşen ankette katılımcıların %81’i, bir müddet daha uzaktan çalışmayı tercih edeceklerini belirtiyor. Ankete katılanların %61’i ise uzaktan çalışmanın birincil çalışma şekli olması gerektiğini söylüyor. Dünyanın dört bir yanından büyük şirketler yaptıkları açıklamalarda çalışma şekillerinde COVID-19 öncesi döneme dönüş yapmayı öngörmediklerini duyurmuştu. Morning Consult tarafından uzaktan çalışanlar arasında yapılan bir diğer araştırma, sanal toplantıların en az kişisel toplantılar kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Zoom for Home çözümü hem uzaktan hem hibrit calisma ihtiyaçlarını karşılayarak çalışanların uyum sürecini kolaylaştırıyor.

Zoom for Home kategorisinde pazara sürülecek ilk cihaz Zoom for Home – DTEN ME oluyor. İletişim ve iş birliği odaklı inovatif donanım çözümleriyle öne çıkan DTEN ile ortaklığa giden Zoom, sürükleyici ve üretken iş alanları yaratma parolasıyla hareket ediyor. 27 inç büyüklüğündeki hepsi bir arada cihazda yüksek kalitede video görüşmeler için geniş açılı 3 dahili akıllı kamera, toplantı ve telefon çağrılarında kristal netliğinde sesli görüşmeler için 8 mikrofon dizisi ve etkileşimli ekran paylaşımları gerçekleştirmek için ultra duyarlı dokunmatik ekran bulunuyor. Basit kurulumu ile kutudan çıkar çıkmaz iş başı yapmaya hazır olan Zoom for Home – DTEN ME ile Zoom Meetings lisansına sahip her kullanıcı bağlantı kurabiliyor.

Zoom for Home, Zoom Rooms Appliances yazılımını destekleyen Neat ve Poly gibi donanım sağlayıcıların sunduğu tüm donanım çözümleriyle uyumludur. Bu sayede kullanıcıların oturma odaları ve monte edilmiş ekranlar gibi alanlarda evden mükemmel iletişim deneyimi yaratmak için ihtiyaç duydukları donanımı seçmelerine olanak tanır.

Zoom for Home öne çıkan özellikleri:

Zoom kullanıcı hesabıyla Zoom for Home destekleyen cihaza giriş yaparak başka hiçbir ek lisansa gerek duymaksızın etkileyici ofis deneyimleri oluşturabilirsiniz. (Zoom for Home tüm Zoom Meeting lisansları ve temel kullanıcılar için erişime açıktır.)

Geçici veya zamanlanmış toplantıları kolayca başlatın, telefon görüşmeleri yapın veya katılın, içerik paylaşımı ve ek açıklama ile iş birlikleri yapın.

Video öncelikli iletişim deneyimine odaklı entegrasyonlarıyla kullanıcılar takvimlerini, anlık durumlarını, toplantı ayarlarını ve telefonunu Zoom for Home ile senkronize edebilir.

Zoom for Home cihazları Yönetici Arayüzü aracılığıyla BT tarafından uzaktan yönetilecek veya son kullanıcı tarafından kendi kendini yönetecek şekilde ayarlanabilir.

Ev Kullanımına Uygun Tasarım: Zoom for Home, donanımın amaca yönelik çözüm sunmasını sağlar ve ev ofis kurulumu için erişilebilir fiyata sahip.