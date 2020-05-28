Arabuluculuk uygulaması mahkeme gibi nispeten uzun süren uygulamaların önüne geçerken, tarafların daha hızlı hareket etmesini, uyuşmazlıklarda çözüme ulaşılmasını sağlıyor. Başarı oranı da bir hayli yüksek. Bu başarılı uygulamayı koronavirüs de engelleyemedi.

Süreci hızlandırıyor

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda 2018’den itibaren zorunlu olan arabuluculuk uygulaması, son dönemde ticari anlaşmazlıklarda da sıkça kullanılır oldu. Arabuluculuk uygulaması mahkeme gibi nispeten uzun süren uygulamaların önüne geçerken, tarafların daha hızlı hareket etmesini, uyuşmazlıklarda çözüme ulaşılmasını sağlıyor. Başarı oranı da bir hayli yüksek. Bu başarılı uygulamayı koronavirüs de engelleyemedi.

Hastalık riskine engel

Arabuluculuğun, online müzakereye imkan tanıdığına dikkat çeken Filiz Metin, şunları söyledi: “Telekonferans yöntemiyle (Skype, WhatsApp, Wechat, Zoom vb.) uygulamalar üzerinden tarafları bir yerde bir araya getirmeden arabuluculuk süreci yürütülebiliyor. Taraflar veya avukatları, hiç yüzyüze gelmeden elektronik imza ile arabuluculuk anlaşma belgelerini imza edebiliyor. E-imza yoksa anlaşma metni taraflara ayrı ayrı iletilerek imzalanması sağlanıyor.”

Nasıl yapabilirsiniz?

UYAP’tan online başvuru yapılabilmesi için çalışmalar yapılıyor, yazılım hazırlanıyor. Ancak henüz online başvuru yapılabilmesi mümkün değil. Buna karşılık taraflar, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın ‘adb.adalet.gov.tr’ adresinde yer alan güncel listeye (telefonları da var) ulaşarak istedikleri arabulucuyu seçebilir. Bunun dışında adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvuru yapılabilir. Her ikisinde de işlem resmi ve geçerli oluyor.

Dava açılmış olsa dahi

Arabuluculuğun, tarafların sözleşme yaparak anlaşabildiği her konuda mümkün olduğunu belirten Filiz Metin, “Dava açılmış olsa dahi arabuluculuk yoluna başvurulabilir. Sonucunun ne olacağının belirlenebilir olmadığı, en erken 1.5-2 yılda tamamlanabilecek bir dava sürecini beklemektense hızlı, kesin ve maliyeti az olan sonucunu tarafların belirlediği arabuluculuk sürecinin işletilmesi makul olandır” dedi.

Örnek karar

İzmir’de bir manavda çalışan ve koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunduğu ve işe gidemediği için işten çıkarılan 58 yaşındaki M.Y, telekonferans ve görüntülü görüşmeler üzerinden katıldığı arabuluculuk toplantıları sonucunda kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretlerini almaya hak kazandı. Arabuluculuk sürecinde hiç yüz yüze gelinmedi. Taraflar 2 görüşme sonucunda (15 günde) anlaşmaya vardı ve M.Y. kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını aldı.

Filiz Metin, “Arabuluculuk, tarafların sözleşme yaparak anlaşabildiği her konuda mümkündür” dedi.