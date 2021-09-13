Zor günler geçiriyorlar! 8 futbolcu korona, 4 futbolcu sakat

Konuyla ilgili konuşan ve taraftara çağrıda bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, en büyük güçlerinin taraftar olduğuna işaret etti.

Göçmez, “Yarın size en çok ihtiyaç olduğumuz günlerden biri, 8 futbolcumuz covid, 4 futbolcumuz sakat. Son iki hafta hakem şansı bizden yana değil, 2 haftadır puan alamıyoruz. Rakip Eyüp, günlerden salı yaz bitti mangal keyfi de yok. Maç biletleri 8 TL... Bandırmaspor seni çağırıyor. 1 kişi dahi çok önemli. Güç olmalı bu zor dönemi birlikte atlatmalıyız. Tabii ki hatalarımız var ama şimdi konuşma zamanı değil. Simdi bu takıma destek zamanı, baskı zamanı, 12'nci kişi olmalısın. Erteleme. Bandırmalı isen maçta ol” dedi.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)