Zor şekil alan saçlar için yaratıcı fikirler

Bu duruma engel olmak ve saçlarınıza istediğiniz gibi şekil vermenin rahatlığını yaşamak için bu önerilere kulak verebilirsiniz.• Saçlar için yıkanma aşaması önemlidir. Hangi tip saçınız olduğunu iyi analiz etmelisiniz. Ve saç tipinize göre bir şampuan kullanmalısınız. Şampuanı saçınıza doğru uygulamalı ve su sıcaklığını ne çok sıcak ne de çok soğuk olarak ayarlamalısınız. Bunlar saçınızın şekle girip girmemesi konusunda son derece önemli detaylardır.• Haftada en az 2 kere saçlarınıza saç maskesi uygulayarak saçınızın içeriğindeki vitaminleri koruyun ve saçınızın her daim güzel ve bakımlı görünmesini sağlayın. Sağlıklı saçlar şekil verilmeseler bile yeteri kadar göz alıcı görünürler.• Eğer hastalık vs. gibi bir sorun yok ise ve mevsim yaz ise saçınızı havlu ile yıpratmadan kurulayın ve kendi kendine tamamen kurumasını bekleyin. Diğer tüm işlemler saçınızı yıpratır ve genlerini bozar.• Saçınıza devamlı olarak bakım uygulayın. Saçınızı canlandıracak ve enerji verecek sprey ve köpüklü ürünleri tercih etmeye özen gösterin.• Her şey de olduğu gibi saç konusunda da dengeli beslenmek ve uyku düzeni saçınızın güzelliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeli bol su içmeli ve gereken vitaminleri gerektiği şekilde almalısınız.