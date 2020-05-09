Zor zamanda üreticinin yanında

Corona virüs salgınının ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini en aza indirmek için esnafa, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ve sanayiciye yönelik destek paketleri açıklanmıştı. Buna ek olarak özel sektörde de birçok firma üreticisine, çiftçisine, bayisine ve başka iş ortaklarına sahip çıkacak adımlar atıyor. Kimisi avans desteği verirken, bazıları da borç vadelerini uzatıyor. Ödemelerini daha erkene çeken de var, kira almaktan vazgeçen de.

Tedarikçilere 900 milyon TL

Salgın sürecinde uluslararası moda devlerinin siparişini verdikleri malları almaması ile ödeme dengesi bozulan hazır giyim tedarikçilerine destek DeFacto’dan geldi. DeFacto, yaz sezonu için ürettirdiği 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı ödedi. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de 500 milyon liralık sipariş verdi. Toplamda 900 milyon lira ile tedarikçiye nefes aldırdı.

80 milyon liralık paket

E-ticaret platformu Trendyol, pazaryerinde 45 bin iş ortağı KOBİ’lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmesi için 80 milyon liralık bir ‘KOBİ destek paketi’ açıkladı. Ödeme süresini kısaltan Trendyol, bu yolla pazaryerinde iş ortağı işletmeler için 20 milyon TL’lik finansman desteği sağlarken, eğitim, pazarlama ve tanıtım için de 60 milyon TL’lik ek kaynak ayırdı.

Çiftçiye avans desteği

Tat Gıda; salça, domates ürünleri, konserve ve ketçap üreten Koç Grubu şirketlerinden birisi. Tat, her yıl çiftçisine sunduğu ‘avans desteğini’ bu yıl yüzde 30 artırarak 23 milyon TL’ye yükseltti. Nakit avans ile birlikte tohum, fide, tarımsal gübre ve diğer sulama materyalleri konusunda da yardımcı olan şirket, ayrıca sözleşmeli çiftçilerinin mahsulüne alım garantisi de veriyor.

Alım garantisi

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Başkanı Hakan Turan, “Tarımın yoğun yapıldığı Ege Bölgesi’nde çiftçiye gübre ve fide dağıttık. Bursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de de gübre ve damla sulama malzemesi verildi, tohum ekimi yapıldı. Çiftçimizin hasat edeceği ürüne, sanayici olarak alım garantisi veriyoruz” dedi.

Vadeleri 60 gün erteledi

Sanko Holding, coronaya karşı mücadele kapsamında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için 31 Mart tarihinden itibaren Sanko şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, vade farkı ilave edilmeksizin 60 gün yani 31 Mayıs’a kadar ertelediğini duyurdu. Holding, ayrıca müşterilerinin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade olanağı tanındığını açıkladı.

Sanayiciye bakım hizmeti

Talaşlı imalat sanayiine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan, üretimde sorun yaşanmaması için müşterilerine yıllardır verdiği ücretsiz bakım ve servis hizmetini, şimdi Türkiye’de üretim yapan tüm sanayicilere de açtı.

Müşterisine yağ başladı

Turyağ, üretime özveri ile devam eden unlu mamuller işletmecisi gibi ev dışı tüketim kanalındaki müşterilerini unutmadı. Şirket, 5 bin noktaya 1 milyon 750 bin lira değerinde 250 ton yağ bağışında bulundu.

Otomotiv, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Ertex Şirketler Grubu’nun Başkanı Ercan Malkoç, 5 yıldızlı termal otelinin işletmecisinden 6 ay kira almayacağını açıkladı.







