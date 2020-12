Zorba çocuk güçlü mü yalnız mı?

Zorbalık söz konusu olduğunda, o ortamda mutlaka ‘farklı’ olarak tanımlanan biri var demektir. Bu etiketlenmeye ne yazık ki bir de o ‘farklının’ ya da ‘farklılığın’ dışarıda bırakılması eşlik eder. İşin üzücü yanı; farklı olarak adlandırılan herkes zorbalığa maruz kalabilir. Zorba çocuk gücüne güvenerek başkasının hakkını alır. Zorla çevresindekilere istediklerini yaptırır. En önemlisi karşısındaki kişinin duygularını ve davranışlarını zorlar. Davranışların zorbalık olarak tanımlanabilmesi için süreklilik olmasına ek olarak çocuğun bilinçli ve kasıtlı şekilde hareket etmesi de gerekir. Zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocuklar arasında güç dengesi bozulur.

Şiddetten başka bildiği çözüm yolu yoktur

Bu durum zorbalık yapan çocuğun popülerleşmesi ve zorbalığa maruz kalan çocuğun da zaman geçtikçe içine kapanmasıyla devam eder. Zorbalık yapan çocuğun şiddetten başka bildiği çözüm yolu yoktur ve yenilgiyi kabul edemez. İlişki kurmakta zorlanır. Bu nedenle aslında yalnız olan zorbalık yapan çocuktur. Zorbalığı önlemenin en işlevsel yollarından biri; o çocukların hikayesini anlamaktır. Zorbalığın önüne geçmek için yapılabilecekler, yetişkin gözetiminin artması önemlidir. Okul ya da sosyal çevredeki bir arkadaş grubunda çocuğunuzun zorbalık yaptığından ya da zorbalığa maruz kaldığından endişe ediyorsanız, o ortamın sürekli takibinizde olması oldukça önemli. 4Çocuklar ebeveynlerinin iletişim becerilerini ve problem çözme yöntemlerini modeller.

Sizi izleyerek bir çözüm üretecekler

Bu nedenle yaptığınız her davranışla onlara da yol gösterici olduğunuzu unutmayın. Belki de sizi izleyerek bir çözüm üretecekler ya da yardım istemeyi öğrenecekler. Zorbalıkla karşı karşıya kalan çocuklar güvende hissetmeye her zamankinden fazla ihtiyaç duyarlar. Böyle durumlarda hem öğretmenlerine hem de ebeveynlerine her zaman ulaşabileceklerini bilmek onların güven duygusunu hissetmelerine yardımcı olur. 4Zorbalığa şahit olduğunuzda hemen müdahale etmeniz çok önemli. Yok saymayın. Çocukların bunları bir yetişkin yardımı olmadan halledebileceğini asla düşünmeyin.





