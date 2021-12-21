Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuşan Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, oğluna yöneltilen ithamlara cevap verdi. Küçük, Fatih Terim'in, oğlu hakkında yaptığı konuşmaya da değindi. İşte o açıklamalar:
Futbol Zorbay Küçük'ün babası konuştu! Fatih Terim açıklaması
"Ailesi terbiyesi olan bir çocuktur"
Ağzında, lügatında "Lan" kelimesi olmayan bir çocuktur o. Yeni FIFA almış bir çocuk nasıl ağzını bozar? Saha içerisinde hakemle irtibat halinde olanların konuşmaları ortaya çıkacaktır. Okul terbiyesi, aile terbiyesi var Zorbay'ın, böyle sözler söylemez. Zaten mantıklı düşündüğün zaman kendi kariyerini neden tehlikeye atsın?
"Oğluma inancım tam!"
Kendi halinde biridir oğlum. Öyle mızmız veya küfürbaz bir çocuk değildi hiçbir zaman. O doğrusunu yapar, benim ona inancım sonsuz.
"Fatih Terim de kendi hakkını savunmaya çalışıyor"
Fatih Hocanın açıklamaları için ben bir şey diyemem. O da kendi oyuncusunun hakkını düşünüyordur. Son 6-7 haftadır hakemsiz bir hafta geçmedi. Fatih hocamız İmparator denen biri nihayetinde. Hak yerini bulacaktır. Eğer varsa öyle bir şey yasal haklarını kullanırlar. Eğer görüntüler kayıtlar varsa da yayınlansın.
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