Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuşan Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, oğluna yöneltilen ithamlara cevap verdi. Küçük, Fatih Terim'in, oğlu hakkında yaptığı konuşmaya da değindi. İşte o açıklamalar: