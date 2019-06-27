Zordaki patrona 6 ay destek

Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücretini devlet ödüyor. Buna ‘kısa çalışma ödeneği’ deniyor. 3 ay boyunca ücret İşsizlik Sigortası Fonu’ndan veriliyor. Bu süre, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 ay daha uzatıldı.

YÜZDE 60’I DEVLETTEN

Böylece İşkur, İşsizlik Fonu’ndan 3 ay yerine 6 aya kadar işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek. Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında (15 saat) azaltan, faaliyetini tamamen veya geçici olarak (en az 4 hafta) durduran işletmeler, böylece 3 ay daha rahatlayacak.

SADECE BU YIL İÇİN

Kararnameye göre; yasada bulunan 3 aylık sürenin 3 ay daha uzatılması kararı, sadece bu yıl için geçerli. Yani ihtiyaç duyan işverenler 31 Aralık 2019’a kadar başvurabilecek. Müfettişler uygunluk denetimi yapacak. Denetim sonunda tekrar 3 ay daha uzatma hakkından faydalanabileceği kararı çıkarsa, İşkur işveren adına işçiye 3 ay daha ödeme yapacak.

3808 LİRAYA KADAR

Bu durumda işçilere ödenecek bu ücretler belli bir kurala göre yapılacak. İşçi 5 bin lira alıyorsa ödeme aynı oranda olmuyor. Tutar prime esas kazancın (brüt maaş) 12 aylık ortalamasının yüzde 60’ı ile sınırlı. Asgari ücretlide Damga Vergisi hariç ödeme 1523 lira olacak. Tavanı ise asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’si yani 3808 lira kadar olabilecek. 2019’da brüt asgari ücret ise 2 bin 558 lira.

BAŞVURU ÖNCE İŞKUR’A

İşçinin de ödenekten yararlanabilmesi için işverenin İşkur’a başvurması gerekiyor. İşçinin, kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işverence İşkur’a yapılan başvurunun uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve son üç yıl içinde adına en az 600 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor.

ZİRAAT’İN YILDIZLARI

1981’de kurulan ve Türk voleybolunun gelişmesi için altyapılara önem veren Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün Yıldız Takımı Türkiye şampiyonu oldu. 18-23 Haziran’da Kocaeli’de düzenlenen 2018-2019 voleybol sezonu Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Ziraat Bankası Yıldız Takım, sezonu yenilgisiz olarak tamamladı. Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, şampiyonluğun uzun bir mücadele sonucu geldiğini söyledi.

GÜLTEN UĞURLU