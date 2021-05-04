Zorlu konuları çocuk kitaplarıyla aşın

Çocuklar merak edip soruyorsa ebeveynler rehberlik sürecinde çocuk kitaplarından yararlanabilir. Bu beklenen ve normal olan bir süreçtir. Daha karışık olan çocukların soru sormadıkları dönemlerdir. Çocukların soru sormamalarının birçok nedeni vardır. Konuya yönelik zamanında soru sorma girişimleri engellenmiş ve soruları yanıtsız kalmış olabilir. Yaşanan zorlu konu çocuklardan gizlenmiş olabilir ya da çocuk zorlu konudan olumsuz etkilediği için susabilir. Bazen ebeveynler çocuk soru sormuyor demek ki etkilenmemiş, ben de konuyu kendim açıp aklına düşürmeyeyim diye düşünebilir. İşte sorun tam da burada başlar. Zamanında yanıtlanmayan sorular geleceğin sorunları olur. Burada bilinmesi gereken en önemli şey çocukların gelişimsel özellikleridir.





Dört-beş yaşlarında çocuğu konuşmayan ebeveynler “Bir problem mi var?” sorusunu sormaktadır. Çünkü bu yaşlarda gelişimsel olarak çocuğun çoktan konuşması beklenir. Çocuğun bedenini tanıdığı, bir yakınını kaybettiği ya da kardeşinin olduğu dönemlerde de soru sorması gelişimsel bir özelliktir. Çocuk gelişim dönemlerine yönelik soru sormaması aslında bir problem olabileceğinin en önemli göstergesidir. Bu nedenle ebeveynler çocuğun gelişim sürecini yakından takip etmelidir. Doğası gereği soru sorma eğilimi çok yüksek olan çocuklar soru sormadığında; duygularını ifade edebilmeleri, içinde oldukları süreci anlayabilmeleri ve güvende hissedebilmeleri için ebeveynlerinin rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Bu rehberlik sürecinde ebeveynlerin kullandığı materyallerden biri de çocuk kitaplarıdır. Bu doğrultuda zorlu konulara yönelik çocuk kitapları; 1. Çocuklar zorlu konuya yönelik sorular sormaya başladığı zaman, 2. Zorlu konu yaşanmasına rağmen çocuklar soru sormadıkları zaman, 3. Gelişimsel dönemi içerisinde olduğu zaman kullanılabilir.