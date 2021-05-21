Zorlu konuları çocuklarla nasıl konuşabiliriz?

Çocuğun zorlu konuyu anlamasıyla güvende hissetmesi, yetişkinin zorlu konuya yönelik bilgisi ve süreçte neler yapacağıyla doğrudan ilişkilidir. Çocuk kitapları aracılığıyla zorlu konuları sunarken;

❱❱ İlk adım çocuktan beklenmemelidir. Konuya yönelik çocuk gelişim dönemindeyse ya da ilgi duyuyorsa çocuktan bir adım beklemeden çocuğun bildikleri zorlu konuya yönelik okunan bir çocuk kitabıyla tespit edilmelidir.

❱❱ Çocuklar bazen bu konuları televizyondan, akranlarından, yetişkinler arasındaki konuşmalardan öğrenmiş olabilir. Bu durumlarda çocuğu sorgulamadan, sakin bir konuşma içinde çocuğun bilgiyi nereden edindiğini öğrenmek lazım.

❱❱ Çocukların güvende hissettiği bir yetişkin çocuğun rahat ettiği bir ortamda kısıtlı olmayan bir zamanda zorlu konuları konuşmalıdır.

❱❱ Çocuk kitabını odasına bırakayım oradan bakarak öğrensin demek yanlış bir yaklaşım olur. Çocuk tek başına kitabı incelediğinde neyi nasıl anladığını bilemeyiz.

❱❱ Çocuk kitabı yetişkinle birlikte etkileşimli şekilde (soru-cevap, anı paylaşımı gibi) okunmalıdır.

❱❱ Çocuğun bildiklerinden başlanarak doğru bilgi sunulmalıdır. Yalan söylemek ya da geçiştirmek tedirginliği arttırır. Çocuğun sorduğu soruların sadece sorduğu kadarına kısa, net ve anlaşılır cevap verilmelidir.

❱❱ Zorlu konuya yönelik çocuğun da kendini ifade etmesine fırsat verilmelidir.

❱❱ Çocuk kitaplarıyla anlatılmaya çalışılan zorlu konular oyun oynama, canlandırma, resim yapma gibi yöntemlerle desteklenmelidir. Çocuklara salgın sürecini kitaplar aracılığıyla aktarmak için aşağıdaki oyun sırasını takip edebilirsiniz.