Zorlu ve dönüştürücü bir hafta bizi bekliyor

Hemen yarın, 6 Aralık Pazartesi günü Mars’ın Plüton’la yapacağı olumlu altmışlık açı hafta başlangıcında planlarımız ve hedeflerimiz için harekete geçme enerjisini bize sunacak. Hem bireysel hem de takım çalışmasına uygun planların yürürlüğe sokulması ve yeni bir başlangıç yapmak için ideal bir gündeyiz. Hedeflerimize ulaşmak adına destek alacağımız bu enerjiden faydalanabiliriz.

Mars’ın bir sonraki önemli açısı 8 Aralık Çarşamba sabahı Jüpiter’le kesinleştireceği zorlu karesi. Açı her ne kadar zorlu olsa da dikkatle ve sorumsuzca davranmadan harekete geçersek faydalanabileceğimiz bir ivme olarak iz bırakabilir. Mars ve Jüpiter’in karesi enerji olarak bizi ani çıkışlara, düşünmeden hareket etmeye zorlayabilir. Enerjiyi doğru kullanmak istiyorsak harekete geçmeden önce ince düşünüp, plan yapmak faydamıza olacaktır. Jüpiter’in sunacağı abartma ve büyüme etkisi Mars’ın hızla harekete geçme dürtüsüyle birleşince kazalara davetiye çıkarabilir. Bu yüzden bu hafta dikkatli olmakta fayda var.

YANLIŞ ANLAŞILMAMAK ADINA

İletişim ve düşüncelerimiz üzerinde etkili olacak Merkür-Neptün karesi 7 Aralık Salı günü kesinleşecek. Bu hepimiz için kafa karıştırıcı bir gün olabilir. Zira Neptün netleşememeyi, sisli puslu durumları anlatır. Dolayısıyla özellikle iletişim konularında kendimizi doğru ifade edememek veya karşımızdaki kişiyi yanlış anlamak gibi karışıklıklarla karşılaşabiliriz. İletişim kurarken söylemek istediklerimizi doğru ve net ifade etmek bu bağlamda önemli olabilir. Salı günü önemli bir toplantımız veya sunumumuz varsa ağzımızdan çıkacak cümlelere, atacağımız imzalara dikkat etmemiz en doğrusu olur. Diğer taraftan hayallerimizi tetikleyecek ve ilham duygumuzun coşmasına neden olacak güçlü bir etkisi olduğundan düşünce ve duygularımızı not almak güzel bir fikir olabilir. Mistik ve sanatsal etkinliklerimizi için bugünü değerlendirebiliriz.

Merkür’ün bir sonraki açısal kontağı Jüpiter’le 11 Aralık’ta gerçekleştireceği olumlu altmışlık iletişim konularında destek verebilir. Jüpiter’in iyicil, optimist düşünceleri arttırması pozitif davranışlara yöneltecek cinsten. İş anlaşmaları yapmak, imza atmak için destekleyici etkiler sunduğundan olası teklifler varsa bugün değerlendirebiliriz. Merkür entelektüel zihni de temsil ettiğinden araştırma yapmak, çalışmak ve düşünmek için Cumartesi günü dikkat çekiyor.

İLİŞKİLERDE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

11 Aralık Cumartesi günü özel ilişkiler açısından da önemli bir gün. Venüs’ün Plüton’la 25 derece Oğlak burcunda kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşumu önümüzdeki üç aylık süreçte iki kez daha deneyimleyeceğiz. 5 Kasım’da Venüs’ün uzun süreli Oğlak transiti başlamıştı. 19 Aralık’ta retro hareketine başlayınca geri dönüp Plüton’la bir kez daha buluşacak ve son olarak düz hareketine geçip Oğlak burcu transiti tamamlamak üzere ilerleme başladığında bir kez daha Plüton’la buluşacak. Buradan ilişkilerimiz adına değişim ve dönüşüm geçireceğimiz bir sürece başladığımızı anlıyoruz. Duygularımız derinleşecek, mevcut ilişkilerimiz zorlanacak, güçlü yeni ilişkiler başlayabilecek.

Önümüzdeki haftalarda Venüs’ün etkilerine tekrar geri döneceğiz, haftanız güzel geçsin. Sevgilerimle.