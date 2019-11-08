Zorluklar karşısında nasıl durmalıyız?

Bazen potansiyel çatışmalardan kaçınmak için akışa devam etmek daha kolay görünmektedir. Kendiniz için ayağa kalkmayı öğrenmek, hayatınızın sorumluluğunu üstlenmenize, kendi gücünüze inanmanıza ve hayallerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü Ne kadar güçlü hissedersen, o kadar güçlü olursun. Zorluklarla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi kapana kısılmış bir fare gibi hissediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz önerileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Şeffaf ve özgün olmak için pratik yapın.

Bazen zor olabilir, ancak kendinizi açık ve dürüstçe ifade etmeyi öğrenirseniz, omuzlarınızdan bir ağırlık kalktığını hissedeceksiniz. Genellikle koca bir gülümsemenin arkasına sığınıp gerçeklerden kaçarız. Ancak hissettiğiniz veya düşündüğünüz şey konusunda açık olmayı öğrenmek en önemli adımlardan biridir. Savunmaya geçmeden kendinizi duyma alışkanlığı edindiğiniz zaman, insanlar sizi duymaya daha açık olacaktır.

Küçük ama güçlü adımlar atın

Ayağa kalkmak için küçük adımlar atmaya başlayın. Bedeninizden bu konuda yardım alabilirsiniz. Kafanızı hafif dik, omuzlarınız geriye dönük bir şekilde yürümek kendinize daha fazla güvenmenize yardımcı olabilir.

Başkalarıyla ilişki kurarken de bu güveni kendinize kanalize edin. Bu tutum hayatınızın tüm alanlarına uygulanabilir.

Birisi size karşı saldırıya geçtiğinde sakin kalın ve anlamaya çalışın

Kendinizi ifade etme konusunda kendinize güven duydukça, sizi sıkıntıya sokmak isteyenlerle yüzleşmeyi de öğrenmeniz gerekecektir. Karşınıza çoğu zaman kişilikleri saldırı moduna ayarlanmış insanlar olacaktır. Sakin olmanız önemlidir, ancak birinin sizi zorlamaya çalıştığını düşünüyorsanız, iddialı olmanız gerekir. Bu durumda sakinliğinizi korumalısınız.

Şu an ne yapabilirim?

Bazen yapabileceğiniz en iyi şey hiçbir şeydir. Zor zamanlardan geçerken o an için yapabileceğiniz en iyi şeye odaklanmak sinir sistemini rahatlatır ve kendinize güveninizi tazeler. İlerleme ilerlemedir, ne kadar küçük olursa olsun ve zor bir durumla ilgili ilerleme kaydetmek benlik saygınızı arttırır.

Yaşadığım bu zorluktan almam gereken ders nedir?

Her zorluk bir ders verir. Yani yaşarken ne kadar kötü de olsa deneyimler size değer katar. Aynı zamanda mali denge, daha fazla istikrar geliştirmek ya da yürümeyen bir ilişki tespiti olsun bize doğru davranmak için bir fırsat verir. Amaçsız ızdırap çaresizlik duygusuna yol açar. Yani 'neden ben’ değil, ‘bundan ne öğrenebilirim’ diye düşünmeye başlamalısınız.

Fiziksel olarak bana neler kattı?

Stresin fiziksel açıdan hiçbir getirisi yoktur. Bu nedenden dolayı zorluk yaşarken mutlaka durup kendinize şu soruyu sormalısınız: Stres bana ne kattı? Stresin size kattığı hiçbir artısı yoktur. Zorluklar baş gösterdiğinde, daha az yer, daha az uyur ve daha az hareket ederiz. Ezici zorluklar kendimizi ‘kapatmaya’ meyil etmemize neden olur. Buna izin vermeyin! Bu durumu iyileştirmeye değil, sadece çok daha kötü bir hale getirmeye yarar.

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