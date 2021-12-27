Zorunlu hale getirilmişti! O uygulama resmen başladı

Evlilik öncesi uygulanan testlerin arasına SMA tarama testi de dahil edildi. Buna göre Aile Sağlığı Merkezleri'nde önce erkekten alınacak kan örneği ile SMA taşıyıcılık testi yapılacak. Tarama uygulaması 27 Aralık itibariyle İstanbul genelinde başladı. Alınan kan örneğinde erkek taşıyıcı çıkarsa, kadından da örnek alınacak ve çiftlerin her ikisi de SMA taşıyıcısı çıkarsa, çocuk sahibi olmak istedikleri zaman tüp bebek tedavisine yönlendirilecek.

"ÖNLEM AMAÇLI TESTİMİZİ YAPTIRMAYA KARAR VERDİK"

SMA taraması için Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen Muhammed Yıldız (34) ve Nuran Yıldırım (20) çifti önlem için bu testi yaptırmaya karar verdiklerini söyledi. Muhammed Yıldız, "Bu testin yapılmaya başlayacağını daha önce biliyorduk ancak ne zaman başlayacağını bilmiyorduk. Sürekli bu konuyla ilgili araştırma yapıyordum. Araştırma yapmamın nedeni 15 Mayıs'ta evleniyoruz. Bir an önce randevu almam gerekiyordu. Bugün de aile hekimliğinden aradılar. SMA test taraması için hemen iş yerimden izin aldım. Bu testin evlenecek çiftlere yapılması gayet güzel. En azından doğacak çocuğumuzun SMA'lı olup olmadığına dair ön tarama yapılmış olacak. Biz de önlem amaçlı testimizi yaptırmaya karar verdik" dedi.

Nuran Yıldırım ise "Bir buçuk senedir birlikteyiz. Birkaç ay sonra evlenmek istiyoruz. Nişanlım bu test uygulamasını söylemişti, ancak yapmayız diye düşünüyordum. Bugün test vermeye karar verdik. Neden bu testi yatırmamız gerektiğini öğrenince çok gerekli olduğunu anladım. Aynı zamanda ücretsiz olması çok güzel. Bir komşumun çocuğu SMA'lı o çocuğu her gördüğümde çok üzülüyordum" diye konuştu.

"BU TARAMA TESTLERİNİ ÇOCUKLAR İÇİN YAPIYORUZ"

Sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilmek adına bu uygulamaya başladıklarını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birim Uzmanı Dr. Aylin Dervişoğlu, "Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde bugün itibariyle tüm aile sağlığı merkezlerimizde SMA taşıyıcı tarama programına başlamış bulunuyoruz. Bu program kapsamında evlilik öncesi, evlilik raporu almak için aile sağlığı merkezine başvuran tüm çiftlere ve hali hazırda evli olup çocuk sahibi olmayı planlayan ve testin yapılmasını talep eden tüm çiftlere aile sağlığı merkezlerimizde SMA tarama testi ücretsiz şekilde uygulanacaktır. Bu tarama testlerinin sonuçlarında şüpheli sonuçların çıkması durumunda kişiler aile hekimliği aracılığıyla tıbbi genetik uzmanlarına yönlendirilecektir. Halihazırda biz anne ve baba adaylarını tarıyor olsak da biz bu tarama testlerini aslında çocuklar için yapıyoruz" dedi.

"27 ARALIK İTİBARİYLE TÜM ÜLKEDE TARAMA UYGULAMALARINA BAŞLANDI"

Dr. Dervişoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Evlenecek çiftlerimizin tamamından aile hekimlerinin de önerileriyle birlikte evlilik öncesi SMA tarama testlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm tarama programlarında olduğu gibi bu testide talep edenler yaptırabilecek. Kişiler talep etmeleri halinde aile hekimliği birimlerine başvurabilirler. Dünyaya gelen her çocuğun sağlıklı olması en başta istediğimiz şey. Bunun için de yapılacak tarama testleri, tarama programlarına halkımızın uyum sağlamasını istiyoruz ve tarama testlerini yaptırmalarını kesinlikle öneriyorum. Tüm ülkede 27 Aralık itibariyle tarama uygulamalarına başlandı."

Esma MURAT - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA)

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