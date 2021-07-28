Zorunlu karantina bitiyor mu? Yurtlar hakkında önemli karar!

Zorunlu karantina bitiyor mu? 81 ile genelge gönderildiCOVID-19 vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı şekilde okullarda eğitimin 6 Eylül’de yüz yüze başlayıp başlayamayacağı tartışılırken, 13 Eylül’de açılması planlanan üniversitelerde yüz yüze eğitim yönünde bir adım daha atıldı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, yurtların 3 Eylül’den itibaren üniversitelilerin hizmetine açılacağını belirterek, salgında izolasyon amacıyla kullanılan bakanlık yurtlarının en geç 31 Temmuz’a kadar tahliye edilmesini istedi. Genelge, “31 Temmuz itibarıyla zorunlu karantina uygulaması bitiyor mu?” sorusunu gündeme getirdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, “İzolasyon amacıyla kullanılan yurtlarımızın öğrenci hizmetine hazır hale getirilebilmesi için yapılacak olan bakım, onarım, donatım, temizlik ve benzeri işler nedeniyle en geç 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tahliye edilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

BİNLERCE KİŞİ KALDI

İzolasyon yurdu olarak kullanıldığı tarihten bu yana 143 bin 289 kişinin yurtlarda barındığının kaydedildiği genelgede, 13 Temmuz 2021 itibarıyla 58 ilde bulunan 64 yurtta, 142 kişinin Sağlık Bakanlığı personeli, 28 kişinin sosyal izolasyon ve gözlem merkezinde tedavi gören vatandaşlar, 922 kişinin zorunlu izolasyon altına alınan vatandaşlar olmak üzere toplam bin 92 kişinin barındırılmaya devam edildiği bilgisine yer verildi.

Karantinaya girmesi gerektiği halde, karantina kurallarına uymayan kişilerin yaklaşık bir yıldır yurtlarda zorunlu izolasyona alındığını hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, zorunlu izolasyon uygulamasının nasıl yürütüleceğinin belirsiz olduğunu savundu. Karantina kurallarını ihlal eden kişilerin topluma karışmasının engellenmesi gerektiğini söyleyen Emir, “Sağlık Bakanlığı’nın, yurtların tahliye edilecek olmasından haberi var mı? Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları bu konuda bir önlem aldı mı? Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken ve toplumsal bağışıklığın önünde ciddi bir engel oluştururken zorunlu karantina uygulamasına nasıl devam edilecek? Her iki bakanlığın da bu soruların yanıtını açıklamaları gerekiyor” dedi.

Normalleşme takvimine göre üniversitelerin 2021-2022 akademik yılı 13 Eylül itibarıyla başlayacak. YÖK de Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için üniversitelerdeki akademik, idari personel ile örgün öğretimdeki öğrencilerin eylüle kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül’e kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.



