Türkiye Zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Türkiye

Zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyat ve poliklinik randevularının durdurulduğunu açıkladı.

16 Mart 2020, Pazartesi 16:40 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hastaneleri bünyesinde, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu, verilmiş randevular iptal edildi.

HÜ Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla, Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin yazı yayımlandı.

Yazıda şu açıklamalar yer aldı:

"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."


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