Zuckerberg: Güneş kremini gizlenmek için sürdüm

Zuckerberg, Temmuz 2020'de Hawaii'de sörf tahtası üstünde kapüşonlu tişört giydiği ve yüzünü güneş kremine buladığı, bu sebeple o dönem çok konuşulan görüntüsüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Satın aldığı Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri'nin canlı yayınına katılan Zuckerberg, beyaz tenli olduğu için yüzerken veya su sporları yaparken bolca güneş kremi sürdüğünü anlattı. Zuckerberg krem miktarını bu denli abartmasının bir diğer nedeninin ise kendisini takip eden fotoğrafçıdan gizlenmeye çalışmak olduğunu söyledi.

Zuckerberg'in başvurduğu bu yöntem başarılı olmadı ki fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı. Ancak Zuckerberg sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan komik paylaşımlardan hoşnutsuz olmadığını, internet ahalisini güldürdüğü için mutlu olduğunu da ekledi.

​Zuckerberg daha önce de BuzzFeed News ve The Verge siteleriyle yaptığı toplantıda da aynı meseleye değinmiş, "Haddinden fazla güneş kremi sürdüğüm için özür dilemeyeceğim. Güneş kremi bence faydalı, bu fikrimin arkasındayım" diyerek savunmaya geçmişti.



