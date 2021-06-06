Survivor 2021'de Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel arasındaki tartışmalar ailelere sıçradı. Ailelerin sosyal medyadan sürekli açıklamalarda bulunması üzerine Acun Ilıcalı Sizden rica ediyorum ailenizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar." dedi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu bu açıklamalara tepki gösterdi. Peki Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği nedir?

Survivor 2021'de ailelerin Dominik'e ziyarete geldiği hafta Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile kızı Cansu ekrana gelmişti. Bu ziyaretin ardından Ayşe Yüksel'in yaptığı açıklamalar iki yarışmacının aileleri arasında gerginliğe neden oldu.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 44 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır. Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği hakkında bilgi bulunmuyor.

Zuhal Kalaycıoğlu paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" dedi.







