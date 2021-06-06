Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında?
Survivor Türkiye 2021'de 23. haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde ilginç gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın, ailelerinin sorun yaşadığını belirttiği Aleyna ve Ayşe duyduklarına inanamadı. Acun Ilıcalı Survivor tarihinde ilk defa ailelerin fazlasıyla bu işin içinde olduğu belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler özellikle Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu'na çevrildi. Peki Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği nedir? Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında? İşte Survivor Aleyna'nın Zuhal Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler...
06 Haziran 2021, Pazar 19:32 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'de Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel arasındaki tartışmalar ailelere sıçradı. Ailelerin sosyal medyadan sürekli açıklamalarda bulunması üzerine Acun Ilıcalı Sizden rica ediyorum ailenizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar." dedi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu bu açıklamalara tepki gösterdi. Peki Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği nedir?
Survivor 2021'de ailelerin Dominik'e ziyarete geldiği hafta Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile kızı Cansu ekrana gelmişti. Bu ziyaretin ardından Ayşe Yüksel'in yaptığı açıklamalar iki yarışmacının aileleri arasında gerginliğe neden oldu.
ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 44 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır. Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği hakkında bilgi bulunmuyor.
Zuhal Kalaycıoğlu paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" dedi.