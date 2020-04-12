Zuhal Olcay'dan eski aşkına alkış
Zuhal Olcay ve Mazlum Çimen’in 4 yıllık ilişkisi geçen mart ayında bitti, ancak eski sevgililer birbirlerine sırt çevirmedi.
12 Nisan 2020, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çimen geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında “Allahsız Akşamlar” adlı şarkısını paylaştı, Olcay da o videonun altına alkış emoji’si koydu.
Ünlü sanatçı, ayrıldığı sevgilisinin paylaşımına neden yorum yazdığı sorulunca “Mazlum benim her zaman dostumdur, öyle de kalacaktır. Şarkısı güzel olduğu için beğendim” yanıtını verdi.
'Zuhal’den ne gelirse kabulümdür'
Mazlum Çimen de sorular üzerine “Zuhal’den ne gelirse kabulümdür” dedi.