Magazin Zuhal Olcay'dan koronavirüs açıklaması

Zuhal Olcay'dan koronavirüs açıklaması

Magazin

Zuhal Olcay'dan koronavirüs açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta bulunan bir mekânda sahne alan Zuhal Olcay, iki hafta önce koronavirüse yakalandığını belirtti.

28 Şubat 2022, Pazartesi 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İki senedir tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınından kaçamayan isimlerden biri de Zuhal Olcay oldu. Ünlü şarkıcı, iki hafta önce Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Milliyet’in haberine göre, hastalığı atlatan ve sahneden espri yapan 64 yaşındaki sanatçı, "Dünyada kaç savaş, kaç ekonomik buhran görmüş kadınım. Korona bana ne yapar ki?" sözleriyle alkış aldı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Masal şehir
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Sadakatsiz bir adam, cesaret bekleyen kadın
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! İmdaaat! Mona Lisa’yı çaldılar
Funda Duru
Uğur Alkapar
Hülya Avşar'dan 800 bin TL şoku
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
İnternetten aldığınız vitamin veya takviye sahte olabilir!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülben Ergen takipçileriyle soru cevap yaptı