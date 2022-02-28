İki senedir tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınından kaçamayan isimlerden biri de Zuhal Olcay oldu. Ünlü şarkıcı, iki hafta önce Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Milliyet’in haberine göre, hastalığı atlatan ve sahneden espri yapan 64 yaşındaki sanatçı, "Dünyada kaç savaş, kaç ekonomik buhran görmüş kadınım. Korona bana ne yapar ki?" sözleriyle alkış aldı.