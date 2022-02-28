Zuhal Olcay'dan koronavirüs açıklaması
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta bulunan bir mekânda sahne alan Zuhal Olcay, iki hafta önce koronavirüse yakalandığını belirtti.
28 Şubat 2022, Pazartesi 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İki senedir tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınından kaçamayan isimlerden biri de Zuhal Olcay oldu. Ünlü şarkıcı, iki hafta önce Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Milliyet’in haberine göre, hastalığı atlatan ve sahneden espri yapan 64 yaşındaki sanatçı, "Dünyada kaç savaş, kaç ekonomik buhran görmüş kadınım. Korona bana ne yapar ki?" sözleriyle alkış aldı.
BUNLARI DA OKUYUN