Zülfü Livaneli kadınlara silah eğitimi önerdi

Livaneli’yi eleştiren kullanıcılar şiddetin şiddeti doğuracağını, kadın cinayetlerine karşı çözüm olarak yine silahın adres olarak gösterilmesinin mümkün olamayacağını yazdı. Hatta bazı kullanıcılar mesajı Livaneli’nin atmış olamayacağını öne sürerek, “Hesap hacklenmiş olabilir” yazarak, onaylı hesaptan gelen mesaja inanmak istemediklerini belirtti. Ancak Livaneli’nin yazdıklarına hak veren, onaylayan hesaplar da oldu.









Bu hesapların ortak paydası ise, çok sayıda kadın cinayeti ve mahkeme süreçlerindeki iyi hal indirimlerinin ‘insanları çıldırttığıydı.’ Livaneli’nin mesajının şiddeti savunmadığı, kadınların kendini savunması gerektiğinden hareket ettiği de iddialar arasındaydı.









Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine bir paylaşım daha yapan ünlü sanatçı bu kez, “Bu cümle durumun vahametine dikkat çekmek amacıyla şok etkisi yaratmak için yazıldı. İsyan duygusu içinde. Bir çare önerin dostlar. Kadın öldürmeyi moda haline getirdiler. Yargı vs yetmiyor!” diye yazdı.









Zülfü Livaneli kendisini eleştiren bazı kullanıcılara da yanıtladı. Sanatçı, “Erkek öldürmeyi öneriyorsunuz” diyen bir kişiye “Katili engellemek”, “Bireysel silahlanmayı savunuyorsanız bunu açıkça yazın” diyen bir başka kişiye de “Kadının kendini koruyacağını bilmek katili caydırır” cevaplarını verdi.



