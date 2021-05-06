Kültür & Sanat Zülfü Livaneli'nden yeni roman geliyor

Zülfü Livaneli'nden yeni roman geliyor

Kültür & Sanat

Zülfü Livaneli'nden yeni roman geliyor

Zülfü Livaneli, üç yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Livaneli’nin yeni kitabı 25 Mayıs’ta ön siparişe çıkacak.

06 Mayıs 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Yazdığı her romanı okurları tarafından ilgiyle karşılanan Zülfü Livaneli, Egeli bir balıkçı ailenin üzerinden göçmenlik meselesi ve ekolojik yıkıma odaklandığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’nu yakında okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Üç yıllık suskunluğun üzerine uzun araştırma ve gözlemler yaptığı romanıyla bozmaya hazırlanan Livaneli’nin yeni kitabı 25 Mayıs’ta ön siparişe çıkacak. 

GÖÇMENLİĞİ KONU ALIYOR

Zülfü Livaneli, yeni romanı Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği”; balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden veya tanışlarla sohbetlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor.

Usta yazar, okurlarını Ege kıyılarında etkileyici bir yolculuğa çıkarırken sadece yaşanan can pazarını değil, sermaye eliyle yapılan ekolojik yıkıma da dikkat çekiyor.


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