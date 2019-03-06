10 yıl Kültür Bakanlığı HAGEM (Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) Genel Müdürlüğü yapan Seyhan Livaneli, 6 Mart’ta Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığı'na defnedilecek.

Livaneli ailesinin Seyhan Livaneli ile ilgili taziye mesajı şöyle:

"Ardında kocaman bir boşluk bıraktın, seni çok özleyeceğiz Seyhoş. Evlatları Mina, Senem, Samil, kardeşleri Zülfü, Asım, Ferhat, yengesi Ülker, yeğenleri Aylin, Ceren, Defne, Murat Livaneli. Merhum Mustafa Sabri bey ve Şükriye hanımın kızı Seyhan Livaneli’nin cenazesi 6 Mart 2019 tarihinde Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedilecektir."