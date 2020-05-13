Zülkarneyn Hazretleri kimdir?

Büyük İskender Mi?

Hz. İbrahim zamanında yasayan Hz. Zülkarneyn onunla birlikte hacca gitti, elini öpüp duasını aldı. Bir kavmin isteği üzerine Ye’cuc ve Me’cuc kavminin insanlara zarar vermemeleri icin taş ve demirden bir set yaptı. Böylece Ye’cuc ve Me’cuc’u hapsetti. Bu set şimdiki Çin seddi değildir. Hz. Zülkarneyn Asya ve Avrupa kıtalarına hakim oldu. İskender isimli olduğu için tarihte gecen İskender isimli birçok hükümdarın Hz. Zülkarneyn olduğu iddia edilmiştir. Makedon Kralı Büyük İskender de adı geçen hükümdarlar arasındadır.