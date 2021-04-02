Zümrüdüanka ile yıldızı parlayan Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ceren Yılmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastanede tedavisine devam edilen güzel oyuncu sevenlerinden dua etmelerini istedi. Hastanede tedavi altına alınan güzel oyuncu Ceren Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İlk olarak hasta yatağından fotoğraf paylaşan Yılmaz, 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' notunu ekledi.

Daha sonra video paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: 'Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin'

Ceren Yılmaz kimdir?

Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur. Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: “Adak” gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.