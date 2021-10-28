Türkiye Zümrüt Apartmanı faciasından kurtulmuştu! Kahreden haber geldi

Zümrüt Apartmanı faciasından kurtulmuştu! Kahreden haber geldi

Türkiye

Zümrüt Apartmanı faciasından kurtulmuştu! Kahreden haber geldi

Antalya'da geçirdiği epilepsi krizi esnasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden kişinin yıllar önce 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasından kurtulduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Muhammet Saltuk Kalem, Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı.

28 Ekim 2021, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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2 Şubat 2004 tarihinde Konya’nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çöktü. 92 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı. Çökme sırasında annesi ve ağabeyini kaybeden Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtarıldı.

ANTALYA’DA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Yıllar sonra Konya Adliyesi ön bürolarda zabıt katibi olarak göreve başlayan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim için geldiği Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde epilepsi nöbeti geçirip balkondan düştü. Kalem, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirilecek.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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