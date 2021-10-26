Ekonomi Zwilling İzmir’deki ilk mağazasını İstinyepark Avm’de açtı

Zwilling İzmir’deki ilk mağazasını İstinyepark Avm’de açtı

Ekonomi

Zwilling İzmir’deki ilk mağazasını İstinyepark Avm’de açtı

290 yıllık marka geçmişiyle yüksek dayanıklılığa sahip mutfak ürünleri ve teknolojileri üreten, sektörünün öncüleri arasında yer alan Zwilling, İzmir ve Ege’deki amiral mağazasının kapılarını İstinyePark’ta açtı.

26 Ekim 2021, Salı 09:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açılışa İzmirlilerin ilgisi yoğun oldu. Sadece mükemmel mutfak aletlerine ev sahipliği yapmakla kalmayan Zwilling; aynı zamanda Fransa’dan Staub, Japonya’dan Miyabi, İtalya’dan Ballarini ve Belçika’dan Demeyere gibi dünyanın dört bir yanındaki ünlü markaları da İzmirlilerin beğenisine sunuyor. 

Mehmet Baş, Samet Sarıömeroğlu, Adnan Kurt, Sertaç Özküçükparlak, Selcan Özben, Ali Murat Kalyoncuoğlu, Derya Merdanoğulları, Özge Gürgan, Levent Özören

Zwilling Türkiye Genel Müdürü Ali Murat Kalyoncuoğlu, “Yenilikçi, yüksek kaliteli ürünlerle mutfağa ilham vererek, tutkuyla yemek pişirmenin temelini atıyoruz. Aynı zamanda, gelecekteki yemek pişirme trendleri ve teknolojileriyle de yakından ilgileniyoruz. Köklü geleneğimiz ve sürekli artan ürün yelpazemiz sayesinde, bunca yıldan sonra bile size ilham vermeye devam edecek bilgi birikimine sahibiz. Buradan sadece İzmir’e değil, Ege Bölgesi’ne de hitap ediyoruz” dedi.

İlandır

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’nin yeni bir Merkel’e ihtiyacı var
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Güneşli bir sonbahar… Biz nerelerdeyiz?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Çalışmadan bekleyebilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
E-ticaretten para kazan
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dolar ne kadar? Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi? 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları