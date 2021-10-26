Zwilling İzmir’deki ilk mağazasını İstinyepark Avm’de açtı
290 yıllık marka geçmişiyle yüksek dayanıklılığa sahip mutfak ürünleri ve teknolojileri üreten, sektörünün öncüleri arasında yer alan Zwilling, İzmir ve Ege’deki amiral mağazasının kapılarını İstinyePark’ta açtı.
26 Ekim 2021, Salı 09:56 Son Güncelleme:
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Açılışa İzmirlilerin ilgisi yoğun oldu. Sadece mükemmel mutfak aletlerine ev sahipliği yapmakla kalmayan Zwilling; aynı zamanda Fransa’dan Staub, Japonya’dan Miyabi, İtalya’dan Ballarini ve Belçika’dan Demeyere gibi dünyanın dört bir yanındaki ünlü markaları da İzmirlilerin beğenisine sunuyor.
Mehmet Baş, Samet Sarıömeroğlu, Adnan Kurt, Sertaç Özküçükparlak, Selcan Özben, Ali Murat Kalyoncuoğlu, Derya Merdanoğulları, Özge Gürgan, Levent Özören
Zwilling Türkiye Genel Müdürü Ali Murat Kalyoncuoğlu, “Yenilikçi, yüksek kaliteli ürünlerle mutfağa ilham vererek, tutkuyla yemek pişirmenin temelini atıyoruz. Aynı zamanda, gelecekteki yemek pişirme trendleri ve teknolojileriyle de yakından ilgileniyoruz. Köklü geleneğimiz ve sürekli artan ürün yelpazemiz sayesinde, bunca yıldan sonra bile size ilham vermeye devam edecek bilgi birikimine sahibiz. Buradan sadece İzmir’e değil, Ege Bölgesi’ne de hitap ediyoruz” dedi.
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