Zynga'dan yapılan açıklamaya göre işlemin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre anlaşma yaklaşık 900 milyon dolar nakit ve 900 milyon dolar da Zynga hisse senetlerinden oluşuyor.

Zynga anlaşma ile Peak Games'e ait Toon Blast ve Toy Blast oyunlarını bünyesine katmış olacak. Zynga bu satın almayla günlük ortalama oyuncu sayısını yüzde 60 artırmayı hedefliyor.

Söz konusu 1.8 milyar dolarlık satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük şirket satışlarından biri oldu.

Zynga, ABD’li bir dijital oyun devi. Bünyesinde Farmville, CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons gibi yüzlerce oyun bulunuyor. Bugüne kadar milyarlarca insan oyunlarını oynadı. 2007 yılında kuruldu. Oyunları 150 ülkede oynanıyor. Şirket merkezi San Francisco’da. Facebook oyunlarıyla adından söz ettirdi. Zynga, Türk oyun firmalarına ilgisiyle tanınıyor. Diğer Türk oyun firması Gram Games’i de 250 milyon dolara satın almıştı.