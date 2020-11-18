Zyxel, güvenlik duvarı seçeneklerini genişletti

Zyxel Networks, USG FLEX 100W ve USG FLEX 700 isimli iki yeni güvenlik duvarının yanı sıra, güvenlik cihazları için kritik güvenlik iyileştirmeleri içeren yazılımı ZLD 4.60’ı sundu. Satışa sunulan ürünler ile yazılım güncellemesi, işletmelere COVID-19 sonrasında hakim olan yeni gerçeklikte artan ve daha sofistike halen gelen siber tehditlere karşı güç ve esneklik katıyor; aynı zamanda iş sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor.

ENISA tarafından yayınlanan 2020 Threat Landscape Raporu’na göre, iş dünyası yeni bir dijital dönüşüm aşamasına geçerken siber tehditlerin risk oluşturduğu alanlar ve saldırı noktaları da düzenli bir artış gösteriyor. COVID-19 salgını, birçok kurumun operasyonlarını sürdürebilmek için neredeyse bir gecede evden çalışma modeline geçmesine sebep olarak, dijitalleşmenin hızını artırdı. Aniden değişen çalışma pratikleri, KOBİ’lere ağ güvenliği seviyelerini optimal düzeyde tutmak, kısıtlı bütçe ve BT kaynağını doğru alanlarda kullanmak gibi yeni zorluklar getirdi.

Zyxel, işletmelerin güvenlik duvarı seçeneklerini artırmak için geniş USG FLEX serisine iki yeni güvenlik duvarı ekledi. Bunlardan ilki olan USG FLEX 100W, dahili Wi-Fi özelliğine sahip giriş seviyesi bir güvenlik duvarı ürünü; USG FLEX 700 ise aynı anda 800 cihaz bağlantısını destekleyen ileri seviye bir çözüm olarak işletmelere sunuluyor. USG FLEX, KOBİ’ler için güçlü ve ölçeklenebilir ağ güvenliği sağlamanın yanı sıra, tek bir kutuda VPN uzaktan erişim, Wi-Fi Access Point yönetimi ve kapsamlı hotspot paylaşım kabiliyetleri sunuyor.

Zyxel, yeni ürünlerinin yanı sıra ZLD 4.60 firmware ile güvenlik çözümlerine iyileştirilmiş performans sağlıyor. Yeni firmware, bir önceki sürümüne kıyasla 3 ile 5 kat arasında daha hızlı SSL denetleme verimliliği* sunuyor. Bu sayede kullanıcılar mevcut donanımlarında artırılmış kriptolama ve iyileştirilmiş sertifika oluşturma süreleri ile daha güçlü performans seviyelerine ulaşıyor.

SSL denetleme iyileştirmeleri, sunucular ve istemciler arasındaki güvenliği sağlayan TLS (Transport Layer Security) protokolünün en yeni sürümünü destekliyor. TLS 1.3 desteği, Zyxel kullanıcılarına günümüzün sofistike siber tehditleri karşısında daha fazla güvenlik ve gizliliğin yanı sıra, daha yüksek performans sağlıyor.

ZLD 4.60, halihazırda sahip olduğu IP ve URL itibar hizmetlerine, McAfee destekli DNS itibar hizmetini de ekliyor. Zyxel ATP serilerinde kullanılabilen bu üç hizmet, kullanıcıların zararlı içerikler barındırdığı bilinen alanları ziyaret etmesini engelliyor ve belirli sitelere erişimi kısıtlıyor. İtibar hizmetinin analizlerine ev sahipliği yapan Zyxel’in SecuReporter paneli, ağ yöneticilerinin güvensiz alan adlarını, tehditleri ve istekleri takip etmelerini kolaylaştırıyor.

Zyxel Networks Türkiye Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal , “İşletmeler içerisinde bulunduğumuz belirsiz zamanlarda operasyonlarına istikrar kazandırmak için evden çalışılan ağ ortamlarını yönetirken, aynı zamanda işlerinin uzun vadeli geleceğini güven altına alacak verimli yollar arıyor. Yeni USG FLEX güvenlik çözümleri ve ZLD 4.60’ın geliştirilmiş güvenlik özellikleri, kurumlara tam olarak bunu sunuyor. Kaynakları ve bütçeleri ne olursa olsun, artık her işletme güçlü, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ geçidi çözümü kullanabilir” dedi.