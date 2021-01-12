Bilim & Teknoloji Zyxel oyunculara yönelik yeni router’ını duyurdu

Zyxel oyunculara yönelik yeni router’ını duyurdu

Bilim & Teknoloji

Zyxel oyunculara yönelik yeni router’ını duyurdu

Zyxel, oyuncular için üst düzey Wi-Fi performans sunacak Armor G1 Router adlı ürününü duyurdu. Router, hızlı multi-gigabit performansına ek OpenVPN bağlantısı ile uzaktan güvenle erişim de sağlıyor.

12 Ocak 2021, Salı 09:55 Son Güncelleme:
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Armor G1 router, 2.5 Multi-Gigabit ethernet portu ile donatıldı, böylece 2,5 Gbps'ye kadar hızlarda internete bağlanılmasına olanak tanıyor. Akıllı TV'lerde 8K video izlemek ve kesintisiz çevrimiçi oyunlar için uygun.

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Yüksek verimliliğe sahip 13 gelişmiş dahili anten, paraziti ortadan kaldırmaya yardımcı olarak mükemmel kablosuz kapsama alanı ve kapasitesi sunuyor.

Armor G1, kullanıcıların güvenliğine de öncelik veriyor. Router, istenen üçüncü taraf hizmetlere bağlanabilen OpenVPN için tam destek sunuyor. Bu sayede, akıllı TV ve oyun konsolu gibi normalde VPN koruması kullanılamayanlar da dahil olmak üzere, ağdaki her cihaz ve her bağlantı koruma altına alınıyor. Ayrıca, kullanıcılar ev dışında olduğunda VPN tüneli ile ev ağlarına uzaktan güvenli bağlantı kurma imkânına sahip oluyor.

Zyxel Armor uygulamasını kullanarak, Armor G1 router’ı ve diğer tüm cihazlarınızı kolaylıkla kurmak mümkün. Armor mobil uygulaması, web tabanlı arayüzde kolay öğrenilen ve ilerlenebilen bir yönetim arayüzü ile adım adım kuruluma rehberlik ediyor. Kolay kurulum aşamaları tamamlandığında, Armor uygulamasıyla ağa bağlı olan cihazları her zaman ve her yerde kontrol edebilmek mümkündür. Web tabanlı arayüz, Armor G1'in, erişilebilirlik özelliklerini yapılandırma ve ağ etkinliklerini izleme dahil, ağınızı kolayca yönetmenizi sağlıyor.

Armor G1’in WiFi 6 destekli sürümü Armor G5, sahip olduğu 64 bit 2,2 GHz dört çekirdekli işlemcisi, 13 yüksek kazançlı anteni ve 12 WiFi akışı ile hızdan taviz vermeksizin, aynı anda 30’dan fazla bağlantıyı kaldırabiliyor.


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