Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisi 2.2GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ve WiFi 6 teknolojisini bir araya getiriyor. Yönlendirici, sahip olduğu 64 bit 2,2 GHz dört çekirdekli işlemcisi, 13 yüksek kazançlı anteni ve 12 WiFi akışı ile hızdan taviz vermeksizin, aynı anda 30’dan fazla bağlantıyı kaldırabiliyor.

Kablolu bağlantı tarafında, Armor G5’in 10G Çoklu Gigabit Ethernet LAN yuvaları, çoğu routerdaki 1G, 2,5G ve 5G LAN yuvalarına kıyasla adeta kuantum sıçraması yapıyor. Yerel ağ depolama cihazlarına büyük dosyalar aktarmak isteyen içerik üreticileri ve diğer kullanıcılar için Armor G5’in 10G hızları, veri aktarımda zamandan tasarruf sağlayarak imdada yetişiyor.

Armor G5, home-office ve profesyonel tüketici seviyesindeki kullanıcıların güvenliğini önceliklendirirken, herhangi bir üçüncü taraf VPN hizmetine bağlanabilen OpenVPN için de tam destek sunuyor. Bu sayede, akıllı TV ve oyun konsolu gibi normalde VPN koruması kullanılamayanlar da dahil olmak üzere, ağdaki her cihaz ve her bağlantı koruma altına alınıyor. Ayrıca, kullanıcılar ev dışında olduğunda VPN tüneli ile ev ağlarına uzaktan güvenli bağlantı kurma imkânı veriyor.

Kullanıcı dostu deneyim, yönlendiricinin ilk kurulumundan itibaren varlığını hissettiriyor. Armor mobil uygulaması, web tabanlı arayüzde kolay öğrenilen ve ilerlenebilen bir yönetim arayüzü ile adım adım kuruluma rehberlik ediyor.

Gövde üzerinde 1 adet 10G/5G/2.5G/1G Ethernet portu, 1 adet 2.5G WAN portu ve 4 adet 10/75/1000 Mbps Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Yönlendiricinin tüm ayarları Zyxel Armor uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisi 349 dolar.

Zyxel, yaptığı duyuruda, aynı seride yer alan, uygun fiyatlı WiFi 5 yönlendiricisi Armor G1 Multi-Gigabit Security & Parental Control WiFi Router’ı da tanıttı. WiFi 5 teknolojisi ile 2600Mbps hızlarına ulaşabilen Armor G1 AC2600 yönlendiricisi ise 160 dolar fiyat etiketine sahip.



