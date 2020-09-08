Zyxel VMG3312-T20A inceleme: Eviniz için uygun fiyatlı modem

Pandemi nedeniyle eğitimin internete taşınmasına ek olarak işini evdeki internet üzerinden yürütenlerin sayısı da arttı. Bu noktada internetin kalitesi önemli hale geldi. Modeminizin düşük internet hızı, sinyal kalitesi ve menzil genişliğinden şikayetçiyseniz işleriniz sekteye uğrayabilir. Bu doğrultuda modeminizi değiştirmek veya ek aparatlarla güçlendirmek isteyebilirisiniz. Zyxel VMG3312-T20A modeli ise modemini uygun fiyata yenilemek isteyenler için uygun bir çözüm olabilir.

Zyxel’in 802.11n teknolojisine sahip Combo WAN VDSL2 modemi VMG3312-T20A, 300 Mbps hız ultra yüksek veri transferi ve HD kalitede multimedya desteği sunuyor. Sabit ve güvenilir kablosuz bağlantı sağlayan cihaz, yüksek çözünürlüklü videolar, müzik servisleri, bulut teknolojileri ve çevrim içi oyunlar için üstün performans sunabiliyor.VDSL2 desteği ile tek bir operatör üzerinden değil, 3G üzerinden de yedekli olarak çalışabiliyor.

Modemin arkasında 4 adet Ethernet portu mevcut. Bu portlar 10/100Mbps veri transferi kapasitesine sahip. Böylece kablo yolunu kullanarak da yerel ağ oluşturabiliyorsunuz.

İhtiyaç duyabileceğiniz bilgileri cihazın ön yüzünde yer alan bildirim LED'lerinden görebilirsiniz. Wi-Fi'yı kapatmak tuşa ek olarak diğer ağ cihazlarını da ağınıza kolay katabilmeniz için bir WPS tuşu da bulunuyor.

VMG3312-T20A, 2 adet güçlü antene de sahip. Bu sayede evinizde ölü noktaları ortadan kaldırarak, pek çok noktada stabil bir WiFi ağı oluşturabiliyor. Tabi bazen bu menzil ahşap ve duvarlar arasında sekteye uğrayabiliyor.

10/100 Ethernet switch görevi de gören modem, LAN’a (Lokal Alan Ağı) bağlı kablosuz ve kablolu farklı cihazları birbiri ile entegre hale getirebiliyor. Ağ üzerindeki tüm kullanıcılar, ortak depolama alanına veya aynı porta bağlanmış bir yazıcıya erişim sağlayabiliyorlar.

Zyxel VMG3312-T20A 300 Mbps Kablosuz Combo Wan USB VDSL2 Modem, Vectoring teknolojisine farklı VDSL hatları arasındaki enterferans veya paraziti ortadan kaldıran USB destekleriyle birlikte geliyor. Bu mekanizma ile Vectoring, mevcut altyapıyı değiştirmeden servis kapsamını genişletmenin yanı sıra kablo / fiber teknolojileriyle rekabet için bit hızlarını önemli ölçüde arttırıyor.

Zyxel VMG3312-T20A, hem hız hem de kapsama alanında en iyi çözümü sunmak için 802.11n teknolojisine sahip. 300 Mbps'ye kadar 802.11n kablosuz veri hızları ile VMG3312-T20A, yüksek hızlı veri ve multimedya uygulamaları için sabit, güvenilir kablosuz bağlantılar sağlıyor.

TR-069/TR-181 standart yönetim özellikleriyle Zyxel VMG3312-T20A, servis sağlayıcıların son cihazları etkilemeden istemci cihazlarını uzaktan yönetmesine ve yapılandırmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda “tak ve çalıştır” yapısıyla kurulum karmaşıklığını ortadan kalkıdırıyor.

Zyxel VMG3312-T20A, DSL kesintisi durumunda mobil geniş bant ağlarına yük devretme (veya alternatif) bağlantısı olarak isteğe bağlı 3G bağlantısı da sunuyor. İnternet trafiği geçici olarak kullanıcının USB bağlantı noktasına takılı 3G dongle'ı üzerinden yönlendiriliyor.

Zyxel VMG3312-T20A, sağladığı hızıyla giriş seviyesi modemlerden biri. Fiyat-performans anlamında pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu modeme yaklaşık 300 TL’ye sahip olabilirsiniz.



