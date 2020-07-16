Zyxel’den mobil internet ihtiyacı duyanlara çözüm: WAH7601

Zyxel'in taşınabilir 4G LTE modem/router'ı WAH7601 ile aynı anda 10 kişi yüksek hızda internete bağlanabiliyor.

Mevcut internet erişiminde sorun yaşadığınızda ikinci bir alternatif olarak Zyxel’in taşınabilir modem/router’ı sizin için en iyi tercih olabilir. Yaz aylarında denizde mavi yolculuk esnasında veya tatil beldelerine doğru yaptığımız uzun karavan seyahatinde internet erişimine daha çok ihtiyaç duyarız. Böylesi anlarda kesintisiz iletişim beklentinize cevap veren WAH7601; aileniz, arkadaşlarınız veya iş ortaklarınızla sizi sürekli bağlantıda tutar.

Yaz döneminde özellikle seyahat halindeki kullanıcıların en büyük sorunu; veri hızlarıdır. WAH7601 taşınabilir 4G LTE modem/router, 300Mbps hız imkanı sunar. Ürünün “tak-çalıştır” tasarımı ise kullanıcıların hiçbir teknik ayar yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde LTE üzerinden internete bağlanmasına imkan tanır. Zyxel WAH7601 4G LTE taşınabilir modem/ router, aynı anda diğer işleriniz ile uğraşmak zorunda olan akıllı telefon hotspotları ile karşılaştırıldığında daha uzun servis süresi ve daha yüksek WiFi sinyal kapasitesi sunar. Alternatif internet bağlantısı sağlamak için sadece mini bir SIM karta gereksinim duyan WAH7601, akıllı telefonunuzu diğer tüm işleriniz için özgür bırakır.

Hareket halindeyken WiFi bağlantısını paylaşmak için tasarlanan ve pil ile çalışan cihaza, bir SIM kart takıldığında anında birden fazla kullanıcı internete bağlanabiliyor.

Zyxel Marka ve Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar’ın verdiği bilgiye göre pil ömrü, seyahat edenlerin en büyük sorunları arasında yer alıyor. ZyXEL WAH7601, güç tasarruf modu sayesinde; enerji tüketimi düşük olduğu için 8 saat çalışma süresi imkanı sunuyor

ZyXEL WAH7601 4G LTE modem/router'ın SD kart desteği sayesinde kablosuz olarak verilerinizi paylaşabilmek de mümkün. SD kartınızı WAH7601’etaktıktan sonra kullanıcı arayüzü üzerinden bu özelliği etkinleştirip seyahatlerde müzik dosyalarınızı dostlarınızla kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Tablet, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu gibi birçok farklı cihaz veya farklı kişilerle 4.5G üzerinden bir ağ oluşturmak için ideal bir seçim olan WAH7601’nin tavsiye edilen satış fiyatı ise 500 TL.