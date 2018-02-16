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140 bin ağacı kesilmekten kurtaran tesis

Mersin Anamur'da 7 yıl önce kurulan geri dönüşüm tesisi ayda 120 ton kağıt atık toplayarak bugüne kadar 140 bin ağacın kesilmesini önledi

140 bin ağacı kesilmekten kurtaran tesis
Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, tesisin Anamur ve Bozyazı'yı kapsayan bir alanda hizmet verdiğini söyledi.

Mehmet Türe, 250 adet geri dönüşüm sepeti ve kurum kuruluş, okul ve apartmanlara yerleştirdikleri 3 bini aşkın geri dönüşüm kutusundan günde 3 bin, ayda ise 120 ton kağıt atık topladığını belirtere  bu rakamın yıllık 1500 tona tekamül ettiğini dile getirdi.

Başkan Mehmet Türe, tesisinin ülke ekonomisine katkısının ise yıllık 1milyon TL civarında olduğunun ifade ederek "Tesisin sadece ekonomik olarak değil çevresel ve doğal faydalarının da göz önünde bulundurulması gerek. Tesis vasıtası ile toplanan bir ton kağıt 17 adet yetişkin ağacın kesilmesine engel oluyor.  Bu yönü ile bakıldığında yıllık 140 bin yetişkin ağacın kurtarılması anlamına geliyor" dedi.

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

 


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