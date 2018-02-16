140 bin ağacı kesilmekten kurtaran tesis

Senim Tanay

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, tesisin Anamur ve Bozyazı'yı kapsayan bir alanda hizmet verdiğini söyledi.Mehmet Türe, 250 adet geri dönüşüm sepeti ve kurum kuruluş, okul ve apartmanlara yerleştirdikleri 3 bini aşkın geri dönüşüm kutusundan günde 3 bin, ayda ise 120 ton kağıt atık topladığını belirtere bu rakamın yıllık 1500 tona tekamül ettiğini dile getirdi.Başkan Mehmet Türe, tesisinin ülke ekonomisine katkısının ise yıllık 1milyon TL civarında olduğunun ifade ederekdedi.