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Esnafa destek başvuru sıralaması TC kimlik numarasına göre yapılacak
2021'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! Bunu yapan 35 bin lira ödeyecek
Gram altın güne 447 lira seviyesinde başladı
İkinci el otomobil almanın tam zamanı, yazın yükselecek
Kamu çalışanlarına ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli oldu
Esnafa hibe ve kira desteğinde başvuru zamanı
Yapılandırmada 1 ay ek süre
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta
Borsa günü rekorlarla tamamladı
30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
İkinci el araçlarda hava yastığı dolandırıcılığı
Esnafa kira ve hibe destek başvuruları bugün başladı
Vodafone Business 2020'de 1,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu
İşsizlik ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: 'Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz'
Brexit sürecinde Birleşik Krallık ve AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasının akabinde Türkiye otomotiv endüstrisi için kritik önem taşıyan Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ikili ticaret anlaşması da imzalandı.
Yapılandırma başvurusu uzatıldı
Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi de 1 Nisan 2021'e ertelendi. Corona virüs sebebiyle uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı da uzatıldı.
Memurların 2021 yılı yemek bedeli belli oldu
2021 yılında memurların ve sözleşmeli personellerin yemek bedeline ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esnafa rekor faiz desteği
Halkbank, yılbaşından itibaren esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi verecek. Bu oran yok olmayla karşı karşıya kalan el dokuma, bakır işlemeciliği gibi esnaflarda yüzde 100’e çıkacak.
Restoranlara 1 Milyon TL kira yardımı
Pandemi nedeniyle yalnızca gel-al ve paket servis verebilen yeme-içme sektörü, kira, fatura, vergi, SGK, kredi ödemeleri gibi çok sayıda gider kalemini ödemekte zorlanıyor.
THY ocak ayı uçuş planını duyurdu
THY'den yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 208 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
Lufian E-Ticaret Direktörü M. Levent Elmas oldu
Türkiye'nin önde gelen erkek giyim firmalarından Lufian'a E-Ticaret Direktörü M.Levent Elmas atandı. Elmas, yeni görevi kapsamında, Lufian’nın tüm e-ticaret süreçlerine liderlik edecek.
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Aralık altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 29 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..
Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
Türkiye, 2019 yılında 5,6 milyar dolar ihracat fazlası verdiği Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi.
Milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlanacak
Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokol imzalandı.
2021 yılı Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu
2021'de en düşük Motorlu Taşıt Vergisi 109 lira, en yüksek 50 bin 107 lira olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4,55 artışla uygulanacak.
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Halkbank esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak. Bazı meslek gruplarında ise faiz indirimi yüzde 100'ü bulacak.
Emekli maaşları yılbaşı yasakları nedeniyle erken ödenecek
31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek. Müjdeyi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.
Yargıtay'dan emsal karar: Karttan izinsiz çekilen paradan banka da sorumlu
Bir vatandaşın kredi kartından mail order yöntemiyle bilgisi ve izni dışında çekilen para Yargıtay’a konu oldu.
Çiftçiyi anlayan teknoloji: İmeceMobil
Tarımda dijitalleşme giderek hızlanırken İş Bankası, teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana alındığı ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarım bankacılığı yapılması stratejisi doğrultusunda çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetlere imza atıyor.
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