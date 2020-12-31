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Ekonomi

Ekonomi
Esnafa hibe ve kira desteğinde başvuru zamanı
Esnafa hibe ve kira desteğinde başvuru zamanı
Yapılandırmada 1 ay ek süre
Yapılandırmada 1 ay ek süre
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
İkinci el araçlarda hava yastığı dolandırıcılığı
İkinci el araçlarda hava yastığı dolandırıcılığı
Esnafa kira ve hibe destek başvuruları bugün başladı
Esnafa kira ve hibe destek başvuruları bugün başladı
Vodafone Business 2020'de 1,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu
Vodafone Business 2020'de 1,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu
İşsizlik ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
İşsizlik ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: 'Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz'
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: 'Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz' Brexit sürecinde Birleşik Krallık ve AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasının akabinde Türkiye otomotiv endüstrisi için kritik önem taşıyan Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ikili ticaret anlaşması da imzalandı.
Yapılandırma başvurusu uzatıldı
Yapılandırma başvurusu uzatıldı Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi de 1 Nisan 2021'e ertelendi. Corona virüs sebebiyle uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı da uzatıldı.
Memurların 2021 yılı yemek bedeli belli oldu
Memurların 2021 yılı yemek bedeli belli oldu 2021 yılında memurların ve sözleşmeli personellerin yemek bedeline ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esnafa rekor faiz desteği
Esnafa rekor faiz desteği Halkbank, yılbaşından itibaren esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi verecek. Bu oran yok olmayla karşı karşıya kalan el dokuma, bakır işlemeciliği gibi esnaflarda yüzde 100’e çıkacak.
Restoranlara 1 Milyon TL kira yardımı
Restoranlara 1 Milyon TL kira yardımı Pandemi nedeniyle yalnızca gel-al ve paket servis verebilen yeme-içme sektörü, kira, fatura, vergi, SGK, kredi ödemeleri gibi çok sayıda gider kalemini ödemekte zorlanıyor.
THY ocak ayı uçuş planını duyurdu
THY ocak ayı uçuş planını duyurdu THY'den yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 208 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
Lufian E-Ticaret Direktörü M. Levent Elmas oldu
Lufian E-Ticaret Direktörü M. Levent Elmas oldu Türkiye'nin önde gelen erkek giyim firmalarından Lufian'a E-Ticaret Direktörü M.Levent Elmas atandı. Elmas, yeni görevi kapsamında, Lufian’nın tüm e-ticaret süreçlerine liderlik edecek.
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Aralık altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Aralık altın fiyatları Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 29 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..
Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Türkiye, 2019 yılında 5,6 milyar dolar ihracat fazlası verdiği Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi.
Milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlanacak
Milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlanacak Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokol imzalandı.
2021 yılı Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu
2021 yılı Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu 2021'de en düşük Motorlu Taşıt Vergisi 109 lira, en yüksek 50 bin 107 lira olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4,55 artışla uygulanacak.
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Halkbank esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak. Bazı meslek gruplarında ise faiz indirimi yüzde 100'ü bulacak.
Emekli maaşları yılbaşı yasakları nedeniyle erken ödenecek
Emekli maaşları yılbaşı yasakları nedeniyle erken ödenecek 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek. Müjdeyi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.
Yargıtay'dan emsal karar: Karttan izinsiz çekilen paradan banka da sorumlu
Yargıtay'dan emsal karar: Karttan izinsiz çekilen paradan banka da sorumlu Bir vatandaşın kredi kartından mail order yöntemiyle bilgisi ve izni dışında çekilen para Yargıtay’a konu oldu.
Çiftçiyi anlayan teknoloji: İmeceMobil
Çiftçiyi anlayan teknoloji: İmeceMobil Tarımda dijitalleşme giderek hızlanırken İş Bankası, teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana alındığı ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarım bankacılığı yapılması stratejisi doğrultusunda çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetlere imza atıyor.
İstanbul barajlarında son durum ne? Baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul barajlarında son durum ne? Baraj doluluk oranları ne kadar?
Bakan Pekcan'dan Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasına ilişkin açıklama
Bakan Pekcan'dan Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasına ilişkin açıklama
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 altın fiyatları
İşte asgari ücret zammı ile birlikte değişen 9 ücret
İşte asgari ücret zammı ile birlikte değişen 9 ücret
2021 yılında AGİ ne kadar olacak? Bekar, evli ve çocuklu AGİ ücreti 2021 yılında ne kadar olacak?
2021 yılında AGİ ne kadar olacak? Bekar, evli ve çocuklu AGİ ücreti 2021 yılında ne kadar olacak?
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ: Adana'nın parlayan yıldızı olacak
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ: Adana'nın parlayan yıldızı olacak
2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu: 2.825 lira 90 kuruş
2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu: 2.825 lira 90 kuruş
Gram altın güne 459 lira ile başladı! İşte güncel altın fiyatları
Gram altın güne 459 lira ile başladı! İşte güncel altın fiyatları
Asgari ücreti belirlemek için son toplantı başladı! İşte masadaki rakamlar
Asgari ücreti belirlemek için son toplantı başladı! İşte masadaki rakamlar
Burs ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Burs ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
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