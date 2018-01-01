15 Temmuz Darbe Girişimi
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Referandum 2017
Demokrasi Zaferi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarası eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar havai fişek gösterisini doyasıya seyretti
Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
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Vatandaşlara bildiri dağıttılar: Şans oyunları haramdır
Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Kimileri eğlence, kimileri ekmeğinin peşinde
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Yeni yıla nöbet başında giriyorlar
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu