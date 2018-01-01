15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarası eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar havai fişek gösterisini doyasıya seyretti

01 Ocak 2018, Pazartesi 01:22
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2018’e saniyeler kala vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden araçlarından inerek 10’dan geri sayım yaptı.

Sayımın ardından vatandaşlar boğazdaki havai fişek gösterilerini doyasıya seyretti. Muhteşem boğaz manzarası eşliğinde yeni yılı karşılayan vatandaşların coşkusu havadan görüntülendi.

(Volkan Kayalar - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler

Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
2018 yılının ilk bebeği Esila bebek oldu

2018 yılının ilk bebeği Esila bebek oldu
Taksim'de korkutan yangın

Taksim'de korkutan yangın
Vatandaşlara bildiri dağıttılar: Şans oyunları haramdır

Vatandaşlara bildiri dağıttılar: Şans oyunları haramdır
Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Kimileri eğlence, kimileri ekmeğinin peşinde

Kimileri eğlence, kimileri ekmeğinin peşinde
Taksim'de 'Drone savarlı' önlem

Taksim'de 'Drone savarlı' önlem
Yeni yıla nöbet başında giriyorlar

Yeni yıla nöbet başında giriyorlar
Başbakan Yıldırım: Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır

Başbakan Yıldırım: Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır
İstiklal Caddesi'nde taciz iddiası

İstiklal Caddesi'nde taciz iddiası
Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde

Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde