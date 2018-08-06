150 bin emeklinin maaşı yükseliyor

1000 TL’YE ÇIKACAK

Emeklilere bir müjdeyi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen cuma günü açıkladı. Erdoğan, “Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

200 MİLYONLUK MALİYET

Karar, 150 bin emekliyi ilgilendiriyor. Konu ile ilgili hazırlıklar ise tamam. Gerekli çalışmanın da yakında başlatılması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle maaşı 1000 liranın altında olan 150 bin emeklinin maaşı, 1000 liraya tamamlanacak. Çalışmanın yıllık maliyetinin yaklaşık 200 milyon lira olması öngörülüyor.