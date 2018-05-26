Buna göre en az lise mezunu olmak üzere 16 bin polis alınacak. Bunlardan lise mezunu olan 2500 aday, Polis Meslek Yüksek Okulları’nda eğitilmek üzere alınacak. Ön başvuru ve sınav bilgileri 30 Haziran’da Polis Akademisi’nin ‘pa.edu.tr’ adresinden duyurulacak.

3000 KOMİSER YARDIMCISI

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne ise eğitilmek üzere ön lisans ve lisans mezunu 10 bin öğrenci adayı alınacak. Ayrıca 2018-2019 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’ne de emniyet mensubu olmayan lisans mezunu, 300’ü kadın olmak üzere 3000 komiser yardımcısı adayı alınacak. İki alımla ilgili ön başvuru ve sınav bilgileri, 22 Temmuz’da Polis Akademisi’nin internet sitesinden duyurulacak.

EMNİYET MENSUBU OLAN

Ayrıca yine Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’ne 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından 450’si erkek, 50’si kadın olmak üzere toplam 500 komiser yardımcısı adayı alımı yapılacak.