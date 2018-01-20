İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8 hizmet biriminde 9 farklı unvanda 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
"2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu'nca alınan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2018'de istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin hizmet birimleri yer aldı.


İŞTE ALINACAK PERSONEL LİSTESİ 


Buna göre, acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlı merkezi ve yataklı tedavi birimlerinde, bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip olmak üzere 16 bin personel istihdam edilecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

217 bin emekli ikramiye alacak

217 bin emekli ikramiye alacak
Emeklilikte yüksek maaşın formülü

Emeklilikte yüksek maaşın formülü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Gazprom, TürkAkım'ın ikinci hattı için izin aldı

Gazprom, TürkAkım'ın ikinci hattı için izin aldı
Fitch, Türkiye ofisini kapattı

Fitch, Türkiye ofisini kapattı
İstanbul 2020’de yeni kent meydanına kavuşacak

İstanbul 2020’de yeni kent meydanına kavuşacak
30 yıldan fazla çalışan 233 bin emekli ikramiyelerini aldı

30 yıldan fazla çalışan 233 bin emekli ikramiyelerini aldı
Kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi

Kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
Konut satışlarında 2017'de rekor geldi

Konut satışlarında 2017'de rekor geldi
İstanbul'da tek bir otomobilin sahibine yıllık maliyeti 11 bin lirayı aştı

İstanbul'da tek bir otomobilin sahibine yıllık maliyeti 11 bin lirayı aştı
Yürüyerek para kazandıran uygulama: Sweatcoin (Sweatcoin nedir?)

Yürüyerek para kazandıran uygulama: Sweatcoin (Sweatcoin nedir?)