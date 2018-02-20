20 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

19 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haber Merkezi

Altın, günü 162 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durumİstanbul Kapalıçarşı’da 162,20 liradan alınan gram altın 162,40 liradan satıldı.522 liradan alınan yarım altın 532 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek altın 266 liradan satıldı.Bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan tam altın bin 65 liradan satıldı.Dün gram altın 162.70 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.089 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 163 lira seviyelerinde dengeledi.