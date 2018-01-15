200 yıllık dev şirket resmen battı!

200 YILLIK TARİHİ VARDI

Nazlı Erdol

İngilizve hizmet sektörünün önde gelen şirketlerinden, bankaların daha fazlaaçmayı reddetmeleri üzerine bugün zorunlu tasfiyeye girdi ve'deki büyük çaplı yüzlerce projenin geleceği tehlikeye girdi. Böylece İngiliz hükümeti de en büyük destekçilerinden birini kaybetmiş oldu.'ın haberine göre sözleşmelerde yaşanan yüksek maliyetli gecikmeler ve yeni sözleşmelerin azalmasıyla ortaya çıkan kârlılık uyarıları ve 1 milyar sterlini aşan birinci yarı yıl zararı üzerine Carillion bugün zorunlu tasfiyeyi kabul etti.başkanı, "Son günlerde iş planımızı desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz finansmanı sağlayamadık ve bu nedenle, büyük bir üzüntüyle bu kararı aldık" dedi.Carillion'ın kreditörleri arasındagibi bankalar bulunuyor. Şirketin borçları ve yükümlülükleri 1.5 milyar sterline ulaşıyor.Kuruluş tarihi 200 yıl geriye giden20 bini İngiltere'de olmak üzere tüm dünyada 43 bin kişi çalıştırıyor ve hastanelerden demiryolu hatlarına ve savunma bakanlığı tesislerine kadar değişen kesimlerde hizmet veriyor.Daha önce tamamladığı inşaat projeleri arasında Londra Operası, Süveyş Kanalı karayolu tüneli ve'daUnion istasyonu gibi projeler olangeçen yıl kazandığı ihaleyle İngiltere'de ikinci ve yeni birhattının yapımını üstlenmişti. Bu hat'yla ülkenin kuzeyi arasında daha iyi bir ulaşım sağlayacak., hükümetin kamu hizmetlerinin devamı için gerekli finansmanı sağlayacağını ve'ın da bu sürecin denetimini yürüteceğini açıkladı.Carillion'un durumu hakkında hükümet son haftalarda yaptığı bir dizi toplantıda alınacak önlemleri konuşurken muhalefet de batan şirketin vergi mükelleflerinin paralarıyla kurtarılmamasını istiyordu.