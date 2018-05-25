25 Mayıs 2018 dolar kuru (Dolar ne kadar?)
Dolar, haftaya yükseliş trendiyle başlamasının ardından 4.90'lı seviyelerle TL karşısında tarihi zirveyi görse de Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizini arttırmasıyla 4.50'lere dek gevşese de burada tutunamadı ve 4.80 üzerine dokundu. TCMB dün uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri üst sınırı arttırdı ve parite 4.70'lere geriledi. 25 Mayıs cuma günü ise kur güne 4.75 ile başladı
Dolar, yükselme eğiliminde başladığı haftada Asya'dan gelen satışlarla birlikte ardından TL'nin değer kaybetmesiyle 4.90'lı seviyelere çıkmış ancak Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yaptığı müdahalenin ardından içeriden gelen satışlarla düne 4.57'li düzeylerde başlamıştı.
ÜST SINIR 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI
Türk Lirası bu seviyelerde fazla tutunamadı ve kayıplar yeniden yüzde 4'ü aşarak Dolar/TL'yi 4.78-4.80 bandına taşıdı.Merkez Bankası faiz arttırmasının ardından dövizle ilgili bir hamle daha yaparak 2. çeyrekte gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Böylelikle döviz satım tutarının 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarılmasının önünü açtı. Üst sınır 10 milyar dolara çıkarıldı.
İŞTE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...
25 Mayıs sabah saat 7:30 sularında dolar / TL grafiğinde ibre yukarı göstermeyi devam ediyor. Kur, haftanın son gününde 4.75 TL civarında. Euro / TL ise 5.57 TL'den el değiştiriyor.