25 Mayıs 2018 dolar kuru (Dolar ne kadar?) Dolar, haftaya yükseliş trendiyle başlamasının ardından 4.90'lı seviyelerle TL karşısında tarihi zirveyi görse de Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizini arttırmasıyla 4.50'lere dek gevşese de burada tutunamadı ve 4.80 üzerine dokundu. TCMB dün uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri üst sınırı arttırdı ve parite 4.70'lere geriledi. 25 Mayıs cuma günü ise kur güne 4.75 ile başladı