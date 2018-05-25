25 Mayıs altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası az da olsa düşen altın fiyatları dün itibarı ile yine yükselmişti. Bugün öğlen saatlerinde yine düşüşe geçen altın fiyatı ne kadar oldu? 25 Mayıs Cuma yani bugün düşüşe geçen altının gramı 197,25'den alınırken 197,27 lira civarından satılıyor. İşte altın fiyatları...