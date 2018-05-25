25 Mayıs altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası az da olsa düşen altın fiyatları dün itibarı ile yine yükselmişti. Bugün öğlen saatlerinde yine düşüşe geçen altın fiyatı ne kadar oldu? 25 Mayıs Cuma yani bugün düşüşe geçen altının gramı 197,25'den alınırken 197,27 lira civarından satılıyor. İşte altın fiyatları...
25 Mayıs Cuma 2018 günü çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Merkez Bankası indirimi ile düşen altın fiyatlarında son durum ne?. Altın 197-198 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 197,25 liradan alınırken, 197,27 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 316,18 liradan alınırken 323,60 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 630,39'dan alınırken 647,20 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1315,00 liradan alınıp 1327,00 liradan alıcı buluyor.